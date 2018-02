Las medidas de Podemos para el Día de la Mujer: no comprar tampones ni cuidar a los nietos

Las medidas de la Comisión 8-M, plataforma que impulsa la huelga general del Día de la Mujer y que cuenta con el apoyo de Podemos, van más allá del absentismo laboral.

En el argumentario difundido entre distintas federaciones de toda España llama la atención la propuesta que insta a no consumir productos femeninos y, en concreto, tampones. “Como alternativa proponemos concienciar sobre otros medios como puede ser la copa menstrual”, señalan las organizadoras en el documento distribuido por distintas federaciones de toda España. En el mismo, señalan que la medida no debe limitarse al próximo 8 de marzo, sino, en lo posible, extenderse durante todo el mes. “Se trata también de hacer un esfuerzo por no consumir los productos de ese día en días anteriores o posteriores”, señalan.

El consumo es uno de los ámbitos en los que se incide directamente. Así, proponen no comprar ningún producto ni pagar por ningún servicio “más allá de los imprescindibles para la supervivencia”, hacer ‘boicot’ a las empresas fabricantes de productos para la mujer, habitualmente de precio más elevado o, incluso, no elegir productos “sobre-envasados” o irrespetuosos con el medio ambiente. Las propuestas, restrictivas y con poca vinculación con la reivindicación sobre la mujer, aconsejan también desplazarse a bicicleta o a pie, reducir el uso de aparatos electrónicos o televisión. “Silenciar los anuncios televisivos o de radio que nos imponen ver y escuchar”, añaden.

No cuidar a los nietos

En el documento se propone además una ‘huelga de cuidados’, que afecta directamente a la atención a personas vulnerables o niños.

En este sentido, piden por ejemplo a las abuelas que no se encarguen ese día de cuidar a sus nietos y nietas. “Con esta huelga queremos hacer patente que el sistema económico colapsaría sin nuestro trabajo cotidiano de cuidados. Somos nosotras las que cuidamos constantemente, a nuestras familias, parejas, compañeros de trabajo, amigos, a todos los que giran a nuestro alrededor. Y sin todas estas tareas nadie podría vivir”, argumentan sus promotoras.

No obstante, y conscientes de la relevancia de la tarea, añaden que será necesario establecer unos “servicios mínimos” para garantizar “los cuidados que sean inexcusables e inaplazables” y , para ello, la recomendación es que se repartan entre varias personas del entorno.

Las medidas afectan también al ámbito educativo. Así, proponen que “la educación afectivo-sexual esté contemplada en el currículo escolar y sea integral, libre de estereotipos sexistas y lgtbifóbicos”, de forma que los escolares aprendan “las diversas formas de vivir la sexualidad y las distintas corporalidades que existen, promoviendo el placer sexual y autoconocimiento de nuestros cuerpos”.

“Salir del amor romántico”

“Para que se promueva de manera efectiva una educación afectivo sexual que eduque a los niños contra unas masculinidades violentas, posesivas, dominantes, y a las niñas para desarrollar su individualidad y salir del marco del amor romántico”, censuran.

Las promotoras critican que la educación actual “no está basado en el placer, sino en el miedo y en los tabúes”, además de ser “heteronormativa, centrada en la reproducción, coitocéntrica e invisibiliza la diversidad tanto de identidades como de sexualidad”.

Podemos es el único partido que apoya la huelga, de la que se han desmarcado el resto de grupos. El PSOE ha anunciado que respaldará los paros convocados por los sindicatos (dos horas por la mañana y por la tarde), mientras que PP y Ciudadanos han coincidido en que la convocatoria es “insolidaria” con los hombres, “irresponsable” y responde a intereses políticos e ideológicos. Ambos partidos creen que la huelga no pone atención en solucionar los problemas que afectan a la mujer.

Implicación de Podemos

El partido de Pablo Iglesias sí se ha implicado en esta convocatoria, participando en su organización desde el primer momento a través de sus círculos y la secretaría de Feminismos.

El grupo parlamentario confederal Unidas Podemos – En Comú Podem – En Marea acompañaremos la huelga feminista convocada por millones de mujeres de nuestro país. Si nosotras paramos, para el mundo. pic.twitter.com/af3KA5oTJK — Irene Montero (@Irene_Montero_) February 21, 2018

La semana pasada, las diputadas de Podemos acudieron al Congreso con camisetas en las que mostraban explícitamente el apoyo a la huelga feminista.

En respuesta, la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, afirmó que ella celebraría el 8 de marzo con una ‘huelga a la japonesa’, “trabajando más horas” para demostrar “la capacidad que tienen las mujeres” en España.

La afirmación fue respondida, con polémica, por la portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, quien afirmó que las mujeres “no tienen una hora del día libre para dedicarse a dar una ducha”.