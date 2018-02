Últimas noticias de hoy en España, viernes, 23 de febrero

Las últimas noticias de hoy en España. Resumen de la actualidad nacional del viernes, 23 de febrero de 2018. Conoce todas las noticias de última hora.

En las próximas horas, Carles Puigdemont escenificará su paso atrás en el deseo de continuar siendo president de la Generalitat, con todas las atribuciones que el cargo conlleva.

La Guardia Civil de Tráfico incorporará nuevos radares para velar por la seguridad vial. Una de sus características es su tamaño. Casi imperceptibles, ligeros, portátiles y pueden colocarse detrás de las barreras metálicas biondas, es decir los ‘quitamiedos’.

Santiago Sierra, el autor de la obra ‘Presos políticos’, retirada de Arco, ha dado muestras en su polémica trayectoria de su frontal rechazo al Estado y al Gobierno.

Un ertzaina ha muerto como resultado de la batalla campal producida en las calles de Bilbao entre los cuerpos de seguridad, los ultras rusos seguidores del Spartak de Moscú y el grupo batasuno Herri Norte antes del partido de la Europa League que se disputaba en San Mamés.

El Atlético de Madrid se ha puesto en marcha para buscar un patrocinador para el Metroplitano. La entidad colchonera está decidida a que Wanda no siga dando nombre al estadio la próxima temporada y por ello trabaja a la hora de encontrar una nueva empresa que le sustituya. Además, en el caso de conseguirlo de manera inmediata no se descarta que pudiese aplicarse desde ya, puesto que actualmente no se están cumpliendo los pagos pactados.