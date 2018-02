El presidente de Ciudadanos (C’s), Albert Rivera, ha asegurado este viernes que está “muy tranquilo” con las cuentas de su partido y “seguramente más tranquilo que el señor M.Rajoy, que es el que aparece en los papeles de Bárcenas”.

Así se ha pronunciado Rivera, en declaraciones a Canal Sur Televisión, al hilo del tenso debate que se vivió en el Senado entre PP y C’s sobre las cuentas de esta última formación.

En su opinión, resulta “surrealista” la actitud del PP, cuando es un partido que tiene “900 imputados por corrupción política”, y que pretenda atacar a una formación como C’s, “que no tiene ni un solo imputado en once años por corrupción política, que tiene superávit en las cuentas y que no le debe un duro a un sólo banco”.

Ha criticado que el partido con “más corrupción en España, se ponga nervioso por las encuestas y empiece a montar un chiringuito en el Senado contra Ciudadanos”. Sin duda, según Rivera, el PP ha “perdido los papeles”.

Asimismo, ha aprovechado para pedir al Gobierno que, en lugar de atacar a C’s, a los policías nacionales y guardias civiles por reclamar la equiparación salarial con policía autonómica, a los ciudadanos que han dejado de votar al PP o a los jueces y los periodistas, se centre en gobernar.