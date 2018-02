Pese al discurso de austeridad con que los alcaldes de Podemos llegaron al poder, en 2015, las cifras, tres años después, no avalan ningún cambio. En el caso concreto del alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve (Zaragoza En Común), la partida de gasto para personal eventual -los contratados ‘a dedo’- no solo no se ha recortado con respecto a las últimas cuentas de la alcaldía socialista, en manos de Juan Alberto Belloch. Se mantiene prácticamente igual –1.575.398 euros en los Presupuestos de 2018 frente a los 1.584.890 de 2015- e, incluso, ha aumentado 90.242 euros en el último año.

Lo mismo ocurre en el apartado de ‘órganos de gobierno y personal directivo’. Para el próximo año se han destinado 3.019.522 euros, frente a los 3.144.072 de Belloch. El año pasado esa partida también fue inferior, 2.846.689 euros.

Apenas unos meses después de llegar al ayuntamiento, Zaragoza En Común aprobó una nueva tabla de salarios para su personal, con diferencias mínimas sobre la etapa socialista. Aparte del alcalde -cuya reducción de sueldo era de un 25 por ciento respecto al de Belloch- en el caso de otros miembros de la corporación, desde concejales a asesores, apenas hubo diferencias.

Así consta en el propio Portal de Transparencia municipal, en el que se aprecia de hecho un incremento en el sueldo bruto entre 2015 (la toma de posesión se produjo el 13 de junio de 2015) y 2016, el último año que se refleja. Así, por ejemplo, un director general llega a 74.952,12 euros brutos anuales y un coordinador general a 77.929,22 euros.

En el mismo Portal se da cuenta de los sueldos de los miembros de la corporación municipal. El alcalde cobra 75.750 euros (también según datos de 2016), después de subirse el sueldo un 1 por ciento, aunque, en virtud del compromiso para cargos de Podemos, donaría al partido el excedente a tres salarios mínimos. Todos los integrantes del equipo municipal, como se muestra en el cuadro, incrementaron sus salarios desde la llegada al poder.

Y lo mismo ocurre con todos los cargos eventuales, que van desde el director de Comunicación al asesor del propio Pedro Santisteve, con una retribución de 44.837,93 euros brutos anuales.

De hecho, el sueldo de Santisteve es uno de los mejores entre los dirigentes de toda la comunidad, solo superado por el presidente de Aragón, con 80.774,80 euros, y el de las Cortes regionales.

La designación de cargos de confianza tampoco se ha librado de polémicas. En diciembre, el Partido Popular de Zaragoza denunció el nombramiento de José Ramón López Goni -candidato de Zaragoza En Común en las municipales de 2015- como secretario de la alcaldía. El cargo está exento de la obligación del código ético sobre el tope salarial.