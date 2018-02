Últimas noticias de hoy en España, martes, 20 de febrero

Las últimas noticias de hoy en España. Resumen de la actualidad nacional del martes, 20 de febrero de 2018. Conoce todas las noticias de última hora.

La ex diputada de la CUP Anna Gabriel ha confirmado que se encuentra en Ginebra para no tener que dar cuenta a la Justicia de su responsabilidad en el golpe de Estado de octubre en Cataluña.

El Tribunal Supremo ordenará la detención de Anna Gabriel si no acude a declarar este miércoles. Sea como sea, el juez Pablo Llarena no está dispuesto a permitir que la fuga exima de las responsabilidades penales a la líder de la CUP.

La Fiscalía tiene previsto solicitar prisión sin fianza para el ex mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, en su declaración como investigado por un segundo delito de sedición durante la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña.

Román Escolano y Eva Valle son los favoritos para sustituir a Luis de Guindos al frente del Ministerio de Economía.

El PSOE aceptará negociar la casilla del castellano en la escuela catalana si el PP lleva la propuesta al Congreso. Pedro Sánchez no quiere hacerlo a través de la aplicación del 155 porque considera que ese no fue el alcance que se pactó para la intervención en Cataluña. Pero no se opondrá a negociar el mejor modelo si el PP materializa su propuesta a través de una proposición en la Cámara Baja.