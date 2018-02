El debate del idioma rompe al PSOE: Sánchez respalda la dictadura lingüística de Armengol

La Ejecutiva Federal del PSOE avala la imposición del catalán como requisito para trabajar en la Sanidad de las Islas Baleares porque es “legal y constitucional”. Así ha explicado la secretaria de Igualdad de los socialistas este lunes en Ferraz el apoyo de Pedro Sánchez y su Ejecutiva al decreto de Francina Armengol, la pantacalanista presidenta del PSIB-PSOE. Armengol gobierna gracias al apoyo de los nacionalistas Més Per Mallorca y Podem Baleares y sigue dando pasos en pos de imponer la dictadura lingüística.

En rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva permanente, Calvo ha abogado por la política lingüística de Armengol, que obligará a médicos, enfermeros y otros trabajadores de la Sanidad Pública a hablar catalán y a acreditar su dominio. Ello aunque a pesar de las manifestaciones del pasado fin de semana en contra de la dictadura lingüística y la protesta de gran parte de la sociedad balear, que ha dado lugar a la constitución de un nuevo partido: Actúa Baleares.

El “toque” a Page, Lambán o Vara

Para la dirigente del PSOE, “las decisiones que se adoptan en cualquiera de nuestros gobiernos autonómicos, incluido el de Baleares, son legales y constitucionales, y si no lo fueran así no estarían en vigor”. Y “abrir brechas o bandos con las lenguas es un mal camino“, ha advertido.

Carmen Calvo ha respondido así ante la pregunta de las evidentes discrepancias sobre la cuestión de la lenguas. Barones del PSOE como el manchego, Emiliano García-Page, el extremeño Fernández Vara o el aragonés Javier Lambán han denunciado este fin semana pasado la “inaceptable exclusión del castellano que en las escuelas catalanas”.

Para Calvo, el de los presidentes socialistas en estas comunidades es “un discurso fácil”. Y, ha asegurado, no hay tales discrepancias: “Yo a Page no le he oído eso esta mañana y sí que su posición es la del partido”. También ha salido en defensa del PSC pese a que su líder, Miquel Iceta, insista en defender un modelo que margina cada vez más el castellano de las aulas.

Costes electorales

Sobre que el PSOE pueda apoyar cambios legislativos con otros partidos para garantizar un derecho constitucional como es el que recoge el artículo 3 con respecto al español, idioma oficial en todo el Estado, Calvo ha dicho que “lo primero es que Cataluña tenga un gobierno, y cuando toque, si se abre este debate, van a estar a favor de que se respeten los derechos del catalán y del castellano”.

La dirigente del PSOE, que ha hecho un llamamiento para que España viva “con normalidad y respeto el uso de sus cuatro lenguas y fundamentalmente el uso común del castellano“, no teme que esta cuestión cueste votos a su partido: “Yo sé que a otros les conviene este debate. Pero no tenemos ningún miedo”.

En este sentido, ha añadido: “Vamos a seguir trabajando y lo que el CIS dice es que estamos creciendo desde hace tiempo. Nosotros no vamos a ir a una gimkana de quién pone el listón más loco y más alto. Algunos estarán calculando votos con esto y nosotros no lo vamos a hacer” concluía Carmen Calvo, en referencia a la posición del PP o de Ciudadanos.