El PP y el PSOE han puesto en marcha una estrategia conjunta para contrarrestar el avance de Ciudadanos en las encuestas. Con la vista puesta en las elecciones municipales y autonómicas de 2019, el planteamiento pasa por un doble enfoque: por un lado, atacar al partido de Albert Rivera por sus casos de presuntas irregularidades, escasos y bajo la lupa judicial, pero que se van conociendo como es el caso de Extremadura. Por otro, el de burlarse de lo que consideran “excusas” de C´s después de que sus finanzas de 2015 no hayan pasado el examen del Tribunal de Cuentas (TC).

El primer paso será la declaración de exmilitantes críticos y “expulsados” de Ciudadanos que mañana acudirán a la Comisión de Investigación de la Financiación de los Partidos Políticos en el Senado. El PP tiene en la cámara alta mayoría absoluta y la ha aplicado para intentar poner en la palestra las cuentas de la formación naranja. No será la única comisión sobre la contabilidad de C´s. El día 22 habrá una segunda comisión monográfica. Desde Ciudadanos se traslada “tranquilidad”, porque “no hay ninguna sombra”.

Donaciones de 14.371 euros

El TC ha constatado ‘incidencias y discrepancias’ en la contabilidad de C´s, como de otros ocho partidos del arco parlamentario. Descuadres como el de registrar como donaciones en especie pagos por importe de 14.371 euros. Una práctica que “podría constituir una irregularidad sancionable” grave según ley reguladora de la financiación de los partidos políticos. Y que ha hecho que el PP pida incluso la dimisión de Rivera.

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha defendido esos números en el Congreso porque “son donaciones de los propios candidatos y el partido lo controló a posteriori pero nunca lo ocultó. Además añade: “Si hubiese habido algo más” habría ido directamente a la Fiscalía. Para el número 2 de C´s, “lo que tiene que hacer el PP es afrontar sus problemas de corrupción, que tiene 900 imputados, con expresidentes autonómicos y consejeros en la cárcel”.

C´s: “Rajoy el PP están histéricos”

Fuentes de Ciudadanos son aún más duras y hablan de la “histeria del Rajoy el PP”, a lo que han contribuido no sólo los malos augurios que ofrecen las encuestas “todas con las misma tendencia: el PP baja, ni sus votantes quieren que repita Rajoy y Ciudadanos sube“. También añaden que las revelaciones del exconsejero de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, han puesto muy nerviosos a muchos, en Génova y en Moncloa”.

El PP no es el único que carga contra C´s y el PSOE se apunta a la tesis: “Es el único de los grandes partidos partido que no refleja adecuadamente la situación financiera y patrimonial. Si no están preparados para gestionar un partido, difícilmente lo estarán para gestionar un país”, aseguran desde Ferraz. En el PSOE se agarran al informe del TC: “No son sólo salvedades, sino que realmente están falseadas“, ha dicho el coordinador parlamentario Antonio Hurtado. Y lanzando un mensaje que comparten con los populares en los pasillos del Congreso: “Ciudadanos era ese partido aparentemente limpio, con pocos años de vida, que venía a regenerar la política”.

C´s: “Trastornos del crecimiento”

Desde el partido de Albert Rivera, las ‘omisiones y deficiencias’ se deben al enorme crecimiento que experimentaron en 2015 . Quitan hierro pero además credibilidad a la comisión que ha organizado el PP en el Senado a la que consideran “un chiringuito del PP en el que ponen sus normas”.

Fuentes de la formación naranja insiste en que el bipartidismo ha entrado en una fase de gran nerviosismo ante lo que pensaban iba a ser una moda pasajera. Ciudadanos crece y “los viejos partidos han puesto en marcha el ventilador en marcha para atacarnos por unas salvedades contables que ya han sido subsanadas”. Porque para C´s, hay un hecho que según ellos define lo que está ocurriendo: “las cuentas de nuestro partido las tiene el TC mientras que las del PP están en manos de la UCO“, sentencian.