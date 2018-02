Maroto pide a C’s que no se parezca “al PSOE del no” y apoye los Presupuestos

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha pedido al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que no se parezca “a Pedro Sánchez” y al “PSOE del no”, “que solo trajo parálisis”, y apoye los Presupuestos Generales del Estado.

En declaraciones a los medios antes de participar en una charla sobre la prisión permanente revisable en A Coruña, Maroto ha asegurado que “escuchar a Rivera diciendo que el acuerdo está congelado” recuerda “al Pedro Sánchez que decía no es no”.

Frente a ello, ha defendido que “los políticos que no saben acordar” en la actualidad “no sirven” en la política española. “Los políticos que piensan que es más importante la diferencia, buscar el matiz que separa antes que tener un presupuesto no están defendiendo el interés general de España”, ha censurado.

Y es que, según ha indicado, “detrás del presupuesto está la creación de empleo, muchas infraestructuras y la propia marca España”. “Nuestro mensaje a Albert Rivera es que no se parezca a Pedro Sánchez, que no se parezca a ese PSOE del no es no, porque aquello solo trajo parálisis, no queremos que España se vuelva a paralizar”, ha apuntado.