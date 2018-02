La exdiputada de la CUP Mireia Boya ha asumido ante el Supremo que la declaración unilateral de independencia (DUI) no fue “cosmética”, sino que buscaba una efectividad real, tras lo cual el juez Pablo Llarena no ha adoptado ninguna medida cautelar contra ella porque no lo ha solicitado el fiscal.

Según fuentes de la acusación ejercida por VOX, Boya, a preguntas del magistrado, ha asumido que la declaración de independencia unilateral buscaba una efectividad real para cumplir “el mandato” de sus bases.

Boya ha llegado al alto tribunal pasadas las 10.30 horas, donde ha sido recibida por una delegación de diputados de ERC y un centenar de simpatizantes llegados de Barcelona y Lleida y ha declarado ante el juez durante aproximadamente una hora y cuarto.