Hacienda pide al PSOE que se aclare y pacten primero un modelo de financiación de CCAA entre ellos

Hacienda ha pedido al PSOE que se aclare dentro de sus filas y que pacte primero un modelo de financiación entre sus comunidades autónomas. El Gobierno ha dejado claro que está dispuesto a negociar con ellos, al igual que con Ciudadanos. Pero que, antes, necesita saber sobre qué modelo debate. Y es que la pelea interna entre los territorios socialistas es insalvable.

La financiación fue uno de los temas que sí se trataron en la reunión de Génova de ayer con el presidente Rajoy. El ministro de Hacienda aclaró varios puntos ante los barones regionales. El primero, que no se aceptarán quitas de la deuda autonómica. Pese al debate surgido, Montoro descartó que el Gobierno vaya a perdonar la deuda a las comunidades incumplidoras, tal y como habían propuesto desde el PSOE.

El anuncio tranquilizó a los barones populares. Y es que las grandes beneficiadas de esta medida habrían sido Cataluña –en plena fase golpista– y la Comunidad Valenciana –a mayor gloria del PSOE y Compromís–.

Pero no fue el único anuncio de Montoro. Porque también destacó los problemas de negociación que puede haber con el PSOE debido, especialmente, a que no mantienen, ni por lo más remoto, una única posición. El presidente Rajoy encargó a sus barones elaborar un documento interno para fijar las bases del futuro sistema de financiación, que después tratará de pactar con el PSOE. Pero no se habló de fechas. Y es que ese segundo paso puede convertirse en eterno a la vista de la disparidad de criterios de los socialistas. Todo ello sin contar con que fijar un modelo de financiación sin conocer la postura de Cataluña resulta más que extraño –representa más del 18% del PIB nacional–.

Los principales barones del PSOE ya han mostrado sus desavenencias en este punto con respecto a su propio secretario general. Las peticiones de Andalucía, Asturias, Castilla La Mancha, Extremadura y Comunidad Valenciana en el Comité Técnico de la financiación regional –que evalúa las exigencias de cada territorio de cara al diseño del futuro modelo de reparto de fondos entre autonomías– reclaman un mecanismo de nivelación de ingresos entre todas las regiones españolas, lo que, de facto, combate el deseo del PSC de tener un mecanismo individualizado que le garantice más fondos y privilegios que al resto de territorios.

Pacto con Iceta

La decisión de los barones socialistas encabezados por Susana Díaz se enfrenta igualmente a Pedro Sánchez. Y es que el líder de los socialistas de toda España pactó con Miquel Iceta la defensa de un modelo mejor para Cataluña que para el resto de regiones del régimen general de financiación.

La comunidad autónoma presidida por Susana Díaz ha exigido, en concreto, y según adelantó ya OKDIARIO, que se garantice una “equidad/nivelación” y que, en caso de querer avanzar hacia un principio de ordinalidad, que se discuta políticamente. Para ello, Andalucía reclama recursos adicionales.

Susana Díaz reclama, además, un avance sensible hacia la “armonización tributaria”, lo que restaría capacidad normativa a cada región, combatiendo las rebajas fiscales de autonomías como la madrileña, pero, de nuevo, también, los planes catalanes de gestionar autónomamente cada vez más impuestos.

Asturias avanza en la misma senda contraria a los intereses catalanes. Busca “definir una cartera de prestaciones común que el sistema debería garantizar” de forma que “todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia, tengan derecho a recibir los servicios y prestaciones en igualdad de condiciones, por lo que el reparto de recursos entre territorios ha de partir de un análisis del gasto en términos homogéneos y de los factores que lo determinan”. El objetivo es conseguir una nivelación total de recursos por unidad de necesidad, algo que contradice los privilegios reclamados por Iceta para Cataluña. Javier Fernández ni siquiera acepta discutir el principio de ordinalidad.

El problema de Valencia

La Comunidad Valenciana se centra más en las cifras. Reclama cubrir una supuesta “insuficiencia” que se situaría en 2015 entre 12.961 y 13.343 millones de euros, según sea el criterio utilizado, y una insuficiencia acumulada durante el periodo analizado estaría entre 159.000 y 165.000 millones de euros. Pide más cesión de impuestos –como Iceta– pero pide que todas las CCAA infrafinanciadas “deben alcanzar a aquellas mejor financiadas”, lo que, de nuevo, anula los privilegios reclamados para Cataluña.

Castilla La Mancha, por su parte, pide más recursos para “garantizar el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos en función del coste efectivo de los mismos”. Porque, de nuevo en un evidente rechazo del plan trazado entre el PSC y Sánchez, exige la “nivelación plena (la misma financiación por habitante ajustado) y se opone al principio de ordinalidad”. Extremadura no se sale de este combate a los pactos con los nacionalistas y exige una nivelación plena de todos los servicios, por lo que “no es admisible la nivelación parcial”.

Todos estos territorios desafían por lo tanto cualquier trato de privilegio a Cataluña, algo que choca con los pactos entre Sánchez e Iceta y que puede generará más tensión en el seno del PSOE.