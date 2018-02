El PP saca pecho tras el almuerzo de Rajoy con sus ‘barones’: “No se ha hablado ni un minuto de C’s”

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha recalcado este lunes que la estrategia frente a Ciudadanos (C’s) no ha formado parte de la reunión de Mariano Rajoy con los ‘barones’ territoriales del Partido Popular, subrayando que no habían dedicado a ese asunto “ni un minuto, ni un segundo“. Lo mismo han confirmado después varios dirigentes autonómicos como el gallego Alberto Núñez Feijóo: “C’s no estaba invitado“; o el murciano Fernando López Miras, al recalcar que hablar del partido naranja no formaba parte del orden del día.

Maillo ha comparecido en rueda de prensa para informar del encuentro de más de tres horas que han mantenido los presidentes autonómicos y regionales del PP con el jefe del Ejecutivo, al que han asistido también la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y toda la cúpula del PP.

“No se ha hablado de ninguna estrategia frente a nadie ni nada por el estilo. Ni un minuto, ni un segundo, nada”, ha resaltado Maillo al ser preguntado en varias ocasiones si el avance del partido de Albert Rivera había centrado las conversaciones de ese almuerzo de trabajo. “No era una reunión para hablar de ningún partido salvo de nosotros y el interés general de los españoles”, ha reiterado después.

Es más, ha destacado que ha sido una reunión de “unidad en torno al liderazgo de Mariano Rajoy”, con “cohesión, con consenso, con acuerdo”. “Somos un partido de gobierno que antes de mirar por nuestros intereses miramos por el interés general del conjunto de los españoles”, ha apostillado.

Como “una veleta”

Sin embargo, su comparecencia ante la prensa ha estado plagada de críticas al partido naranja, poniendo de relieve sus “cambios de opinión permanente como una veleta” o sus continuas “abstenciones” en temas clave. También ha afeado a Cs que en Cataluña “utilice cualquier excusa para atacar al Gobierno por cualquier supuesto error” –en alusión a la pregunta de Albert Rivera sobre el FLA– antes que poner encima de la mesa los “problemas” que afectan al “mundo independentista”.

“Llevan atacándonos desde el primer día tras la firma de ese acuerdo de investidura“, se ha quejado el coordinador general del Partido Popular, que ha subrayado que también Ciudadanos “tiene que asumir la crítica” como “todo el mundo”.

Críticas pese al pacto de investidura

En cualquier caso, ha afirmado que esas críticas mutuas son “compatibles” con el pacto de investidura que ambas formaciones firmaron en agosto de 2016, un acuerdo que, según ha dicho, el PP quiere “seguir cumpliendo” porque no quiere que haya elecciones generales hasta 2020.

Al ser preguntado si los dirigentes territoriales del PP han pedido a Rajoy que tome la iniciativa política y que aproveche la marcha de Luis de Guindos al Banco Central Europeo para hacer más cambios en el Gobierno, Maillo ha afirmado que no han hablado tampoco en ese encuentro “de crisis de gobierno ni de nada por el estilo”.

Ante las encuestas que se están publicando estos días y que coinciden en el ascenso de Cs, Maillo ha señalado que tampoco han sido objeto del almuerzo de trabajo pero ha añadido que el PP las valora y las respeta. Eso sí, ha resaltado que “la única encuesta que vale es la de los ciudadanos el día de la votación”, que “no siempre coinciden” con los sondeos que se publican con anterioridad.

Apoyo de los líderes autonómicos

Preguntado por el sondeo de Metroscopia para el diario ‘El País’ que señala que el 85% de los españoles quieren que Rajoy se vaya, Maillo ha asegurado que respetan todos los sondeos pero ha reiterado que lo que valen es lo que deciden los ciudadanos en las urnas. Y ha subrayado que “en dos ocasiones han decidido” que Rajoy fuera el presidente.

“Solo decimos que el test que nos vale es el de las urnas y Mariano Rajoy tiene absolutamente todo el apoyo de los líderes autonómicos y así se ha demostrado en la reunión de hoy”, ha exclamado. Y ha criticado que partidos como Cs “viven de las encuestas” mientras que el PP se dedica a “gobernar”.

Finalmente, Maillo ha destacado en su comparecencia que se trataba de una reunión de trabajo que “puede hacer el PP” porque tiene poder territorial y no “otros”, en alusión a Cs. “Somos un partido que representa intereses, inquietudes y anhelos de los ciudadanos de este país”, ha manifestado.