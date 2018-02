La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha defendido las políticas emprendidas por el Gobierno del PP en los últimos años, al que ha definido como “el partido de los dos millones de oportunidades”, tras lo que ha resaltado sus “éxitos y logros silenciosos”.

En desayuno-coloquio de ‘ABC de Sevilla’, donde ha sido presentada por el comisario de Agricultura y Desarrollo Rural de la Unión Europea, Phil Hogan, García Tejerina ha reflexionado sobre lo que se ha logrado en los últimos 40 años y en los últimos seis años del Gobierno del PP, así como en los retos que tiene España.

Así, ha defendido “el rigor y el trabajo bien hecho frente a los agoreros que quieren dibujar una España en tinieblas y que no quieren que muera la leyenda negra, o los que prefieren cantos de sirena”.

“Debemos resaltar los que hacen un buen trabajo, con rigor, para sacar adelante al país, frente al teatrillo demoscópico de la política española”, ha aseverado la ministra, quien ha asegurado que España “se está recuperando de la mayor crisis económica, se han vivido momentos de tensión y angustia, pues todos apuntaban a que España fuera rescatada, pero Mariano Rajoy confió en este país“.

Ha reconocido que “antes los negocios cerraban, las personas perdían sus empleos todos los días y no había crédito, había pesimismo, y entonces muchos decían que España sin ladrillo no volvería a crecer”, pero ha resaltado que “en casi seis años la economía crece con fortaleza un 3,1% en 2017, y España se ha convertido en una de las economías con más crecimiento del mundo, y no son brotes verdes“.

“Estamos aumentando año a año el nivel de exportaciones en actividades como el sector agroalimentario, o estamos elevando las cifras de turismo; sólo hay un camino, que es aumentar la competitividad en España“, ha aseverado García Tejerina, quien ha recordado las últimas calificaciones de Fitch y ha resaltado que “el déficit público cierre en 2017 con la tercera parte de como se cerró 2011”.

También ha recordado la creación de 1,6 millones de empleos “con los que volvemos a niveles de 2008”. “A los que dicen que las cifras macroeconómicas no llegan al ciudadano, puedo leerles las 1,8 millones de personas que han encontrado trabajo“.

A su juicio “los agoreros se han quedado sin propuestas válidas” y ha asegurado que “se puede probar de manera empírica que cuando el PP gobierna, España funciona, y cuando no es así, todos ya sabemos”.

Solidez democrática

Asimismo, ha resaltado la solidez democrática de España, que “es una democracia madura y solvente, y es un país seguro, que está luchando como nunca, con vigor, contra la corrupción y tramas como los ERE, la financiación de Convergencia o la Gurtel que llevaban operando muchos años”.

García Tejerina ha resaltado que “éste es el momento de nuestra democracia donde más se ha legislado en contra de la corrupción y cuando se ha dado mayor facilidad a las instituciones para que la combatan”.

Además, ha defendido la actitud y el comportamiento del Gobierno con la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, que supone “defender el Estado de Derecho” y ha apuntado que “a partir de su aplicación, el independentismo sabe que la vía unilateral es un callejón sin salida que acaba en el 155″. Asimismo, aboga por seguir actuando “con firmeza y prudencia en la defensa del 155”.

García Tejerina ha reconocido que “no se ha resuelto aún el problema catalán, pero se han dejado claras las reglas del juego donde el independentismo debe moverse”. Ha añadido que con la aplicación del artículo 155 “el PP ha sacado poco rédito electoral, pero supone la victoria de la sociedad frente al desafío independentista”.

En ese sentido, ha recordado que “hay dos partes enfrentadas, como son la nación española y la democracia frente al independentismo, que no sabe ver en su ceguera que parte de la riqueza de Cataluña es debido a la pertenencia a un todo“.

“Contar buenas noticias”

“Aunque debemos hacer también autocrítica, también debemos dar buenas noticias que vencen a los derrotistas, que nada o poco pueden ofrecer”, ha aseverado la ministra, quien ha citado algunos de los “muchos logros silenciosos de este Gobierno, que en ocasiones pasan desapercibidos, pero que son fundamentales”.

También ha expresado su “gratitud” por los 40 años de Constitución Española y considera que “aunque es necesaria la crítica, es necesario reconocer los logros, que ha permitido convertirnos en un Estado social y democrático de derecho, que contribuye a nuestro progreso”.

Asimismo, considera que “los seis años de Gobierno del PP ha puesto a nuestro país en una posición de mejor futuro, a pesar de que partíamos situaciones adversas y complejas en 2011″.

“Asumimos con determinación reformas adecuadas sin dejar de creer en nuestro país, y este Gobierno cree en una España moderna, unida, diversa y sin límites, y de esa diversidad emana nuestra riqueza, nada sobra y todo engrandece el proyecto común”, ha aseverado la ministra quien ha valorado que España “es fruto de sus éxitos y fracasos, sus empresas conquistan el mundo, España es tolerante, rica y diversa, con un tronco común, que nos une cuando se le ataca, por lo que este país merece la pena y hay que trabajar por él para que siga siendo admirado y respetado”.

La ministra ha reivindicado los logros del Gobierno del PP “pues tenemos muchas buenas noticias en España, estamos trabajando para hacer más grande nuestro país y para que en España se viva mejor”.

En ese sentido, ha definido al PP como “el partido de los millones de oportunidades” y ha resaltado que es “el partido de la defensa de la unidad de España”.

“El PP siempre ha estado ahí anteponiendo los intereses de España a los del partido, es nuestra manera de hacer, con vocación en España”, ha añadido la ministra, quien considera que “se debe compatibilizar nuestro trabajo para transformar el país con contar las cosas que hacemos; nos tenemos que ayudar un poco más a nosotros mismos”.