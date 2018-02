La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado que no le importa “nada” lo que diga el ex consejero regional Francisco Granados, que ha declarado este lunes en sede judicial que la dirigente madrileña conocía la supuesta financiación irregular del PP, y ha defendido que no tiene “absolutamente nada que ocultar”.

En declaraciones a los medios de comunicación tras un acto en los Teatros del Canal, la dirigente madrileña ha recordado que Granados es “una persona que está siendo juzgada en estos momentos por diversos procedimientos judiciales y que ha estado en la cárcel más de dos años”. “Es un presunto delincuente y supongo que todas esas declaraciones que él está haciendo tienen mucho que ver con su estrategia de defensa“, ha indicado.

Cifuentes lo único que quiere respecto al exconsejero regional o respecto a cualquier otra persona de su partido o de otro que haya estado en un procedimiento de corrupción es que “la Justicia actué cuanto antes, con total contundencia y con rapidez para que se deriven las responsabilidades”.

“Soy transparente”

La presidenta autonómica ha asegurado que “ya daba por hecho que el señor Granados” en su estrategia de defensa intentaría “involucrar a todo el mundo”. “Respecto a mi trayectoria, a mí todo el mundo me conoce. Yo soy una persona que siempre he tenido tolerancia cero contra la corrupción”, ha defendido, para a continuación asegurar que así lo está demostrando “en el día a día”.

En este punto, ha hecho hincapié en que su Gobierno puso en conocimiento de la Fiscalía “todos los asuntos del tema del Canal de Isabel II“. Cifuentes ha insistido en que es una persona “transparente” y que su “declaración de bienes o de no bienes” está ahí.

La dirigente madrileña ha incidido en que ella no tiene “nada “y por tanto no tiene “absolutamente nada que ocultar”. Por ello, “lo único que espera es que la Justicia actué cuanto antes contra todos los presuntos delincuentes sean del partido que sean”.

Querella por “falsedades” contra su honor

Poco después, se ha sabido que Cifuentes se querellará contra Granados tras sus acusaciones en el marco de su comparecencia en la Audiencia Nacional sobre la trama Púnica donde ha asegurado que la dirigente madrileña conocía lo que estaba pasando.

Fuentes del Gobierno regional han señalado a Europa Press que después “de tener conocimiento a través de los medios de comunicación de las declaraciones efectuadas hoy por Francisco Granados”, Cifuentes “va a ejercer ante los tribunales cuantas acciones civiles y penales le correspondan, por lo que constituye un cúmulo de falsedades y un grave atentado contra su honor y su imagen”.

En este sentido, presentará de inmediato una querella criminal cuyo alcance y detalles está ultimando en estos momentos el abogado que la representará a título personal, puesto que no va a hacer uso de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid.