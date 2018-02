Miles de policías y guardias civiles se manifiestan esta vez en Oviedo por la equiparación salarial

Miles de policías y guardias civiles procedentes de toda Asturias, Galicia y Castilla y León, principalmente, se han manifestado este sábado por el centro de Oviedo para exigir la equiparación salarial con las policías autonómicas.

La marcha ha estado encabezada por políticos de todo signo, entre ellos, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra; el vicepresidente primero del Congreso y portavoz de Ciudadanos Asturias, Ignacio Prendes; y numerosos diputados regionales del PP, Podemos y Foro.

La manifestación, convocada por la plataforma Justicia Salarial Policial (Jusapol), ha partido de la estación de Renfe y, tras recorrer la calle Uría y el centro de la capital asturiana, ha concluido en la antigua plaza de la Gesta.

‘En esta familia nadie lucha solo’

Con decenas de banderas españolas, asturianas y gallegas y varias pancartas en las que se podía leer, ‘Equiparación ya. Justicia salarial’, la marcha ha discurrido entre el ruido de decenas de petardos de gran potencia, el cántico de himnos, como el de Asturias o la Guardia Civil, música y consignas de ‘En esta familia, nadie lucha solo‘.

Hasta ahora, esta plataforma ha celebrado manifestaciones similares en Madrid, Barcelona y Sevilla y tiene programadas medio centenar más a lo largo de todo el país para exigir al Gobierno el incremento de sus sueldos.

Para el portavoz de Jusapol en Asturias, Mario Villabeirán, con una partida de 1.500 millones de euros en tres años podrían incrementarse los sueldos de estos agentes en unos 600 euros mensuales, lo que les acercaría a lo que cobran otros cuerpos de seguridad autonómicos y policías municipales.

No obstante, ha señalado que desde el Gobierno no hay ningún compromiso y que la oferta que les han trasladado sólo supondría un aumento de unos 50 o 60 euros, lo que, en su opinión, “es una cifra irrisoria que no responde a las expectativas” de unos policías y guardias civiles que de media ganan entre 1.300 y 1.400 euros.