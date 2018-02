Los Comités de Defensa de la República (CDR) de Cataluña han organizado este sábado en el monasterio de Montserrat una concentración para exigir la excarcelación de los presos golpistas. La convocatoria corre a cargo del CDR de El Bruch, localidad también de Barcelona, y en ella formarán un mosaico humano gigante en el que participarán 144 independentistas. El encuentro responde a la estrategia de estas células de agitación de la CUP de apoderarse de la movilización callejera que hasta ahora dirigía la ANC.

El acto tendrá lugar al mediodía en la Plaza Mirador de los Apóstoles de la abadía. Pero los CDR han pedido que se acuda a las 9.30 horas para un ensayo previo. Con este fin, los separatistas han lanzado una campaña para recabar voluntarios de todos los pueblos de Montserrat y la comarca del Bages.

Los organizadores de lo que pretende ser una nueva demostración de quién manda en la calle en el independentismo militante no han dejado nada al azar. Para ello, proponen a los interesados en formar parte del macro mosaico (tendrá dos caras y en él podrá leerse un doble mensaje) ponerse en contacto con su CDR local o con el grupo independentista más cercano.

El cartel con el que los convocantes llaman a acudir al “Macro Mosaico en Montserrat” incluye la leyenda “Libertad para los presos políticos” y el habitual dibujo con las caras de Oriol Junqueras, ‘Los Jordis’ y Joaquim Forn. En los mensajes que los CDR han distribuido en las redes sociales puede leerse: “Encarcelados por sus ideas. ¿Y en España no hay presos políticos? ¡Basta de arbitrariedad! ¡Basta de injusticia! Apúntate“.

