Carlos Herrera: “Irene Montera, tú no eres un cargo público, eres una carga pública”

Carlos Herrera le ha echado guasa, reflejos e inteligencia al “portavoces y portavozas” de Irene Montero, que, tratando de feminizar el vocabulario, lo hace hasta con aquellos términos que no tienen género y, de tenerlo, éste es el femenino. Este viernes, el periodista, en el editorial en su programa en COPE, le ha dejado las cosas claras a la “portavoz” (así lo escribe ella en su cuenta en Twitter) de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados:

“Es una ignoranta por mucho que haya estudiado. (…) Y no se queda sola, que ahora también le ha salido Adriana Lastra, que es del PSOE, que claro, si ya ponemos a jugar con las ‘a’ y las ‘e’, podría ser lastre, más que Lastra, apoyándola porque lógicamente es la reivindicación de la lucha de las mujeres, y así. Ahora resulta que el feminismo consiste en que todas las palabras acaben ‘a’, y las que acaban en ‘a’ de por sí mismo habrá que reforzarlas. Uno es periodista, ¿pues yo soy ‘periodisto’ entonces? A ver, Irene, ¿esto cómo va? ¿Los hombres tenemos voces y las mujeres tenéis vozas? No consiste solo en meter la pata. Cuando uno mete la pata la recoje y se olvida. Pues no, hay que huir hacia delante. Claro, es que entonces, Irene Montera habrá que reconocer que tú no eres un cargo público, tú eres una carga pública”.