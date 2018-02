La ‘número dos’ del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ataja las críticas referidas a su relación con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Apunta a que estas consideraciones “generan morbo a algunos” y no se harían si fueran dos hombres.

Señala que comparten proyecto político pero no han de compartir círculo de amistades. En la entrevista que ha concedido a OKDIARIO, María Dolores de Cospedal zanja que el Gobierno “ha hecho lo que tenía que hacer en Cataluña” y destaca que el Ejecutivo ha buscado la colaboración de otras fuerzas políticas.

P.- Quiero entrar en un terreno un poco más farragoso…

R.- ¿Usted cree que más? Con la conversación que llevamos hasta ahora… (Risas)

P.- Quería hablarle del Partido Popular.

R.- Eso no es nada farragoso.

P.- ¿Cómo son sus relaciones con Sáenz de Santamaría? Se dice que se llevan fatal, que no se hablan…

R.- Yo comprendo que éste puede ser un tema muy entretenido para muchos…

P.- ¿Sabe usted que les llaman las ‘niñas asesinas’ en algún programa de radio?

R.- No sabía. Me parece muy bien. Hasta que se demuestre lo contrario, yo no he matado a nadie. Y estoy segura de que Soraya tampoco, segurísima. Pero le digo una cosa. Dudo mucho que si fuéramos dos hombres se hiciera siempre este tipo de comparación.

“Nuestras relaciones son correctas, pero cada uno tiene sus amistades”

Nuestra relación no es de abogada del Estado a abogada del Estado. Es de dos personas que comparten un proyecto político. Estamos en el mismo partido y queremos que gobierne el PP para aplicar unas ideas. Pero una cosa es compartir objetivos y otra cosa son tus relaciones personales. Las nuestras son correctas, son buenas, pero a partir de ahí cada uno tiene sus amistades. Eso no significa que un enfrentamiento constante, ni mucho menos. Comprendo que esto genera morbo a algunos, pero no es así.

P.- En cualquier caso, ¿cómo considera que lo ha hecho la vicepresidenta en Cataluña? ¿Usted lo hubiera hecho igual?

R.- El Gobierno ha tenido que actuar en momentos que no era nada fácil. Era la primera vez que se aplicaba un procedimiento así en España, porque solo estaba el precepto constitucional. Necesitábamos el acuerdo de otros partidos, pensábamos que era bueno para el país. Podríamos haberlo hecho solos, pero era bueno que hubiera más fuerzas trabajando de la mano. El Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer.