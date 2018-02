El Ayuntamiento podemita de San Fernando emplea medios públicos para hacer propaganda partidista

El Ayuntamiento podemita de San Fernando de Henares gobernado por Catalina Rodríguez emplea medios y recursos públicos para hacer propaganda partidista. La marca blanca del partido de Pablo Iglesias en este municipio madrileño, San Fernando de Henares Sí Puede, no ha dudado en utilizar los recursos del consistorio para lanzar mensajes en favor de su propia formación.

Una nota de prensa con el logotipo oficial del Ayuntamiento remitida desde la dirección del Gabinete de Prensa del consistorio de San Fernando, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, está encabezada con el siguiente titular: “‘Para San Fernando de Henares Sí Puede crecer de forma sostenible es una obligación con la ciudadanía'”.

Las fuentes municipales consultadas por este diario muestran su indignación con “esta utilización partidista y tramposa por parte de Podemos para hacer propaganda política con los recursos públicos del Ayuntamiento”. El Gabinete de Prensa de San Fernando emplea una cita textual del concejal de Desarrollo Sostenible del municipio, Joaquín Calzada, para titular la nota de prensa y transmitir así a la opinión pública y a los vecinos de San Fernando su mensaje partidista en favor de Podemos.

Las mismas fuentes destacan que de esta forma “Podemos no se tiene que endeudar como el resto de formaciones municipales para hacer campaña, ya que se sirve de los recursos públicos para este fin”.

En la citada nota de prensa, se relata como el pasado 18 de enero se firmó por parte del Ayuntamiento y la Junta de Compensación la recepción de una urbanización que se dedicará a “fines y usos lucrativos como parques o áreas deportivas”. Además, se destaca una inversión de 10 millones de euros, que ha supuesto un ingreso directo de 500.000€ que aumentará de “forma exponencial”.

Por último, el consistorio de Podemos asegura que se “estima crear 1.000 empleos directos y 2.000 empleos indirectos, una vez se haya desarrollado en polígono” cuyas calles tendrán “nombres de mujeres trabajadoras como Fermina Orduña, Celia Riva, Elena Maseras, Dolores Belloso, María Luisa Suárez o Frida Kahlo”.

Ataques a la prensa crítica

Tal y como desveló este diario, el periodista Cayetano Cabaco, director del medio de comunicación local Henares Hoy TV, crítico con la gestión del consistorio, sufrió el pasado mes de enero un “intento de agresión” por parte de los concejales del Gobierno municipal de Podemos en el consistorio madrileño de San Fernando de Henares.

En declaraciones a OKDIARIO, Cayetano Cabaco explicó como los 4 ediles de San Fernando Sí Puede le insultaron y amedrentaron al final del pleno por ser considerado un periodista “crítico” con la gestión del ayuntamiento de Podemos que gobierna Catalina Rodríguez. No descarta emprender acciones legales y asegura que sintió “pánico” al verse rodeado.

En el grupo de concejales de San Fernando Sí Puede que protagonizó el incidente con este periodista, se encontraba Rocío Vicente (concejala de Bienestar Social), Macarena Medel (segunda teniente de alcalde y concejala de Hacienda), Joaquín Calzada (primer teniente de alcalde y concejal de Desarrollo Urbano Sostenible) y Donata Galán (concejal de Educación).

“Se apagaron las luces, recogía la cámara y el trípode y por detrás de mi venía la alcaldesa Catalina Rodríguez. No llegué a salir y en la misma puerta había un grupo de personas que me estaba esperando y empezaron a acosarme y a insultarme, a mí y al medio. Diciendo que desinformaba, que era un manipulador, que era un sinvergüenza y no sé cuántos insultos más, pero en un tono que era agresivo, yo sentí miedo” explicaba Cabaco.

“La que más agresiva estuvo fue Rocío Vicente, teniente alcalde y empezó a insultarme sentarme y a decirme cosas que ante el miedo que sentía y porque prácticamente no hay luz en la plaza, me dieron ganas de llorar” relataba el periodista.