El PSOE ha decidido vetar la comparecencia de su ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra —y ex número dos del partido— y de su ex ministro de Defensa y ex presidente del Congreso, José Bono, en la comisión sobre el futuro del modelo territorial que los socialistas impulsaron en la Cámara Baja.

Tras esta decisión, el vicepresidente primero del Congreso y diputado de Ciudadanos, Ignacio Prendes, ha avanzado este miércoles que pedirá a la dirección de su grupo que se plantee la “utilidad” de la comisión.

La Mesa y Portavoces de la Comisión se ha reunido este miércoles para acordar el nuevo calendario de comparecencias de las próximas semanas, en el que no está de momento ni estos históricos dirigentes socialistas, como había pedido C’s, ni tampoco los presidentes autonómicos en activo, como reclamó este martes el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

En declaraciones al término de esta reunión, Prendes cree que el nuevo “veto” del PSOE a esas comparecencias supone un “punto de inflexión” en su participación en una comisión que, recuerda, sólo cuenta entre sus filas con diputados del PP, PSOE y C’s.

Según Prendes, el PSOE ya da por finiquitadas las comparecencias de antiguos cargos, por lo que descarta llamar al Congreso a Guerra, Bono o al expresidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

El PSOE no quiere más contradicciones

“Hay un muro por parte del PSOE”, ha denunciado el diputado de C’s, que sospecha que los socialistas no desean que acuda a la comisión nadie que pueda contradecir el modelo de la España plurinacional que defiende Pedro Sánchez.

Fuentes de la Presidencia de la comisión, que dirige el socialista José Enrique Serrano, han explicado que la comisión continúa en la fase de “evaluación” del modelo autonómico, no en la fase de propuestas, y que el calendario de las cerca de 200 comparecencias solicitadas corresponde a la propia comisión.

Desde el PP, se insiste también en que la comisión está en fase de “evaluación” de los casi 40 años de modelo autonómico y que los ‘populares’ no descartan, de principio, ninguna comparecencia.

La idea de los grupos es que las comparecencias puedan terminar hacia finales de año, aumentado el ritmo de las sesiones y recortando con acuerdo político el amplísimo número de comparecientes solicitados

De este modo, se ha aprobado que el próximo 15 de febrero acudan los responsables del Consejo Económico y Social (CES) y del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

La siguiente semana será el turno de tres catedráticos de Derecho Constitucional mientras que la última sesión de febrero corresponderá a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el Instituto de Estudios Fiscales, y tres economistas expertos en financiación autonómica.

Las últimas comparecencias acordadas previstas ya para el 7 de marzo serán de responsables de los sindicatos y de las organizaciones empresariales, CEOE y Cepyme.