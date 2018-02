C´s no apoyará unos Presupuestos que incluyan el traslado de los presos etarras a las cárceles vascas

Ciudadanos no apoyará unos Presupuestos Generales del Estado que incluyan el traslado de los presos etarras a las cárceles vascas, tal y como pretende PNV. Ambas formaciones son necesarias para sacar adelante las cuentas del Estado de 2018. Pero las incompatibilidades entre ellos empiezan a ser notables.

El PNV ya ha reclamado una de sus viejas exigencias: el traslado de los presos etarras a las cárceles vascas. Lo ha hecho en medio de la negociación de los Presupuestos. Y aunque los nacionalistas sostienen que no se deben mezclar ambas negociaciones, lo cierto es que será imposible no hacerlo. Y, de hecho, C’s no aceptará que se negocien los Presupuestos mientras se pide la constitución de una segunda mesa de negociación paralela.

Los nacionalistas vascos han recordado al PP que la situación de tensión en Cataluña hace más difícil su apoyo a un precio habitual. Y que, por lo tanto, la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 tendrá que incluir un componente más político, el acercamiento de los presos etarras.

Los nacionalistas vascos saben que será difícil obtener mucho más dinero en la negociación de los Presupuestos porque lo cierto es que ya tienen el compromiso de financiación de la Y vasca y la Ley del Cupo ya la arrancaron por completo y en condiciones más que ventajosas en la negociación de 2017. Por ello, saben que para evitar el coste electoral de un respaldo al PP deben conseguir logros políticos con los que, además, adelantarse a las demandas de los potenciales votantes de Bildu en el País Vasco.

Pero, a partir de ahí, empiezan los problemas. Porque ni el PP, ni Ciudadanos aceptan precios colaterales y, menos aún, a un año de elecciones –las municipales y autonómicas–.

El PNV es consciente del peaje que tendrá para su partido el apoyo a los Presupuestos del PP si se prolonga la situación golpista en Cataluña. Los nacionalistas vascos no quieren romper sus lazos con el PDeCAT y menos ahora, que parece que las traiciones internas en JxCAT pueden dar alas al viejo sector convergente e ir separándose de Carles Puigdemont.

C’s se apoya en el CIS

Pero es ahí precisamente donde más problemas surgen para los hombres de Ciudadanos. La formación de Albert Rivera es consciente de que su auge en intención de voto general, y el materializado ya en las últimas elecciones en Cataluña, tiene mucho que ver con su imagen de martillo de los nacionalistas. Y aceptar un premio al PNV, nada menos que en materia de presos etarras, simplemente por ser el partido que hace las funciones de eje nacionalista de conexión con los golpistas catalanes, supondría torpedear una estrategia que a C’s le está funcionando a la perfección.

El Gobierno vasco ya ha comenzado a lanzar globos sonda sobre el acercamiento y sobre la competencia carcelaria, algo de lo que el Ejecutivo se niega a hablar, al menos, mientras ETA no se disuelva definitivamente.

ETA tiene en estos momentos a 360 terroristas encarcelados, de los que cerca de 280 se encuentran en cárceles españolas. El resto está en prisiones francesas. Cerca de una treintena se encuentra ya en cárceles vascas, aunque la previsión pasa ya por un acercamiento paulatino a medida que el cumplimiento de las penas vaya permitiendo la aplicación de beneficios penitenciarios con el esquema actual y los etarras vayan logrando acercarse a cárceles del País Vasco, El Dueso (Cantabria), Logroño o Navarra.

Las presiones del Gobierno para sacar adelante estos presupuestos, sin embargo, son crecientes. El presidente Rajoy comparte todos estos impedimentos, pero sabe que debe intentar impulsar los Presupuestos para evitar una sensación de bloqueo anticipado de la legislatura.

De hecho, las dudas sobre la conveniencia de impulsar en estas condiciones unos presupuestos han surgido en la Secretaría de Estado de Presupuestos que comanda Alberto Nadal, pero las indicaciones pertinentes han llegado de inmediato con la exigencia de buscar una fórmula que permita impulsar las cuentas del Estado sin suicidarse políticamente.