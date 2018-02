Boadella, presidente de Tabarnia: “Esto tiene parte de humor pero también la tiene de civismo”

Tras haber hecho la presentación oficial hace unas semanas en Barcelona, el movimiento de Tabarnia se ha trasladado hasta Madrid para dar una rueda de prensa en la que han explicado sus motivaciones. “La injusticia sufrida durante tantos años ha hecho que ahora la gente pierda el miedo”, ha asegurado su representante Jaume Vives. Hasta el acto han acudido el proclamado ‘presidente en el exilio’, Albert Boadella, el ‘ministro de deportes’, Tomás Guash y Miguel Martínez, miembro de ‘Barcelona is not Catalonia’.

OKDIARIO ha hablado con los cuatro representantes del movimiento para conocer sus inquietudes y las metas que pretenden alcanzar.

Boadella ha aportado a Tabarnia un toque de humor con el que pretende enfrentar al independentismo con sus propios argumentos. “Tabarnia tiene un porcentaje de humor y otro de lo que llamamos civismo”, asegura. “Político es en el sentido de que es no nacionalista y se enfrenta en ello. Nosotros no hacemos política…ni de derechas ni de izquierdas”, comenta ante las cámaras de este medio.

El portavoz del movimiento, Jaume Vives ha declarado que Tabarnia “comenzó como una ocurrencia y se convirtió en una esperanza”. Además, asegura que los independentistas “no van a arrastrar a Cataluña a la ruina” por lo que ellos pretenden convertirse en el medio para evitarlo.

El periodista deportivo, y ahora, ‘ministro de deportes’ de Tabarnia, Tomás Guash bromea con la posibilidad de incluir al defensa del FC Barcelona, Gerard Piqué, entre las filas de un posible equipo tabarnés: “Queremos que el deporte de Tabarnia sea como en su momento el catalán, el mejor de España”, afirma.

También ha estado allí Miguel Martínez, miembro de la plataforma ‘Barcelona is not Catalonia’ y ahora parte del equipo de trabajo de Tabarnia. “Somos un medio de presión y el espejo en el que el independentismo se ve enfrentado a su absurdo”, declara. “No daremos pasos si ellos no los dan. Lo que queremos es que el independentismo retroceda”, añade.