El PSOE utiliza argumentos de Podemos para rechazar la prisión permanente revisable

El PSOE ha afirmado este lunes su disposición a derogar la prisión permanente revisable (PPR) y su rechazo a la ampliación de delitos penados con ella. Y lo ha hecho, no sólo desestimando iniciativas como las de padres de menores asesinados como los casos de Diana Quer, Marta del Castillo o Mari Luz Cortés, que ya han conseguido más de 3 millones de firmas para evitar su derogación. Sino que, además, los socialistas apelan para ello a argumentos muy similares a los esgrimidos por Podemos y su líder, Pablo Iglesias.

El portavoz del PSOE, Oscar Puente, ha dicho que “al padre de Diana Quer no le juzgo y es entendible lo que está haciendo porque yo también tengo dos hijas”. Pero, a continuación, ha expresado la postura del PSOE: “Nosotros defendemos revisiones a partir de los 15 años. Soy jurista y prefiero que las penas estén concretamente delimitadas y no al arbitrio de personas. Y que ese tiempo en la cárcel no dependa de la arbitrariedad o de la decisión de una o de un grupo de personas”.

Si Iglesias ha acusado al PP de hacer “electoralismo” y el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique ha reiterado este lunes en mostrar su “desprecio” hacia quienes usan “en clave electoral” un “sentimiento perfectamente comprensible” como el de los familiares de víctimas , el número 2 del PSOE ha arremetido este lunes contra “su utilización política por parte del PP”.

Electoralismo del PP

“Me parece terrible y no es la primera vez que lo hace el Partido Popular, usar a los muertos y a las víctimas. Esto no puede ser”, ha advertido Puente. “En el caso de Diana Quer demuestra que durante año y pico hemos visto cantidad de conclusiones equivocadas y eso nos refuerza a los socialistas a que decisiones tan importantes como la legislación penal hay que alejarlas de este tipo de debates“, ha asegurado en rueda de prensa en Ferraz.

Para Puente, España “tiene un sistema penal muy duro, hemos sufrido muchos años el terrorismo y eso nos llevó a establecer un sistema con penas muy elevadas y un cumplimiento efectivo muy alto”. El español, ha añadido ” no es un sistema laxo. Lo mejor que se les puede decir a esos padres es que este tipo de medidas no hubieran resuelto la situación, y el ejemplo más claro es el de Diana Quer: la PPR estaba en vigor cuando fue asesinada y no logró impedir su asesinato“.

Por último, el portavoz del PSOE se ha excusado en torno a una medida que defienden PP y Ciudadanos: “Asumimos que una parte muy importante de la población puede estar de acuerdo con este tipo de medidas”, para acto seguido dejar claro que los socialistas no apoyan este tipo de régimen penitenciario que tienen muchos países occidentales: “pero también asumimos nuestra responsabilidad como poder público para intentar dirigir o encauzar esa opinión pública”.

Deseos de venganza

“La iniciativa penal, como la tributaria, ha de estar fuera de la iniciativa legislativa popular. Si los impuestos dependieran de lo que piensan el conjunto de la población la legislación sería otra diferente”, ha dicho el número 2 del PSOE. Argumentos en línea con la posición del líder de Podemos. Pablo Iglesias rechaza la PPR y que la política penal pueda estar condicionada por los “legítimos sentimientos de venganza” que se pueden sentir ante un crimen como el de Diana Quer. Para Iglesias, no se puede legislar en caliente y ” la venganza no se puede convertir nunca en una política penal”.

Puente ha pedido a todos los partidos que aborden “algo tan sensible” como la legislación penal “con calma” y “no al calor de los asesinatos y los sucesos violentos” de los últimos tiempos.