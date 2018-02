El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha pedido este lunes a Ciudadanos (C’s) y Podemos que “respeten” que gobierne la lista más votada en las elecciones municipales que se celebrarán en 2019, en un momento en que esos partidos, según ha dicho, tienen “tanta ansia” por reformar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) y han fijado una reunión esta misma semana para explorar posibles acuerdos.

En una rueda de prensa en la sede del PP tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Mariano Rajoy, Maillo ha subrayado que los españoles lo que quieren es que “se respete” el resultado electoral y no se “cambie en los despachos y en los bares”. Por eso, ha preguntado tanto a C’s como a Podemos si se “comprometen” a respetar la lista más votada.

El dirigente del PP ha asegurado que no impulsaron la lista más votada cuando tenían mayoría absoluta en el Parlamento por considerar que cualquier reforma de la ley electoral “no se puede hacer sin consenso”. Es más, ha agregado que está incluida en el pacto de investidura que firmaron con C’s en agosto de 2016, pero no como “compromiso” de la formación naranja sino del PP. “La pregunta es por qué Ciudadanos no se compromete a respetar la lista más votada en las municipales”, ha exclamado.

“Populismo en cada ámbito”

Ante la reunión que esta semana mantendrán delegaciones de Podemos y Cs para hablar sobre la reforma electoral, Maillo ha destacado que esas dos formaciones representan “una parte del populismo cada uno en su ámbito” y “se acercan” para llevar a cabo una reforma que “parece que está más diseñada para beneficiarles a ellos” que para cambiar “en profundidad” la normativa electoral.

Maillo ha recordado que el Partido Popular ha participado en una subcomisión creada en el Congreso para estudiar este tema y que aún no ha finalizado sus trabajos. En su opinión, ése es el “ámbito” en el que hay que trabajar.

El PP y la elección de alcaldes

En julio de 2015, el PP ya registró en el Congreso una propuesta para reformar la Ley LOREG en lo que se refiere a la elección de alcaldes y planteó, en concreto, un sistema que contempla la denominada prima de mayorías y también la convocatoria, en su caso, de una segunda vuelta. Su propuesta es que esa segunda vuelta se celebre si no hay ninguna formación que rebase el 30% de los votos.

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ya dijo entonces que el PP hacía esa propuesta de sistema a dos vueltas con una prima de mayoría “para que gobierne quien gana y no quien pierde”. Y agregó que lo querían era “reforzar el principio de la gobernabilidad, la estabilidad y la representación”.