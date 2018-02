El terrorista Arnaldo Otegi concedió una entrevista a Catalunya Radio en la que se quejó que no puede “caminar tranquilamente por Madrid”, puesto que sería “objeto de insultos y de otras cosas seguramente”. Esto le ha generado un ‘aluvión de zascas en las redes sociales.

El periodista Ricard Ustrell se desplazó el pasado fin de semana al pueblo natal de Otegi, Elgóibar (Guipúzcoa), para entrevistarle acerca del proceso independentista en Cataluña. El etarra condenado siempre ha apoyado públicamente al separatismo catalán, de ahí el motivo de esta entrevista con la emisora pública catalana.

“Yo no podría caminar tranquilamente por Madrid porque la gente consideraría que mi presencia es una provocación y también porque sería objeto de insultos, y otras cosas seguramente“, manifestaba Otegi en el programa ‘El Suplement’.

Pulse aquí a partir del minuto 06:45 para escuchar las declaraciones de Otegi en ‘Catalunya Radio’.

Estas palabras le han propiciado un aluvión de zascas en las redes sociales, tanto de usuarios como de dirigentes políticos como Rosa Díez.

A mí lo que me indigna, es que Otegi pueda pasear tranquilamente por Barcelona u otras ciudades donde « asesinaron» sin piedad. En Madrid atentaron en 2007 señores, si me dicen que diez años después, estaría en todos los medios «reivindicando» un « Bienvenido Mr Marshall»

Dice el terrorista Otegi q no puede ir por Madrid sin q le insulten. Curioso porque un @guardiacivil cualquiera q no ha hecho nada no puede pasear ni tomarse algo en según q sitios sin q le den una paliza. Hace unos años les pegaban un tiro, pero ojo, no insultar a Otegi, pobre..

— Mi menda (@mimendalirenda) 4 de febrero de 2018