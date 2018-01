Trías dice que no se querella contra La Sexta porque la cadena no le da los originales de su cuenta ‘offshore’

El exalcalde de Barcelona, Xavier Trías, ha asegurado que no ha puesto una querella contra La Sexta tras la publicación de los denominados ‘Papeles del Paraíso’ donde se descubrió un fideicomiso (trust) familiar que ocultaba dinero en Suiza a través de una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas, porque “no tiene los documentos originales” sobre este ‘vehículo offshore’.

En su declaración ante el Juzgado de lo Penal nº 20 de Madrid, tras querellarse contra el director de OKDIARIO, Eduardo Inda y los periodistas del diario El Mundo, Fernando Lázaro y Esteban Urreiztieta, por publicar la investigación policial abierta en 2014 sobre su cuenta en Suiza, Trías ha afirmado que “no sabía que era un trust” y que “no ha participado, ni ha cobrado de ninguno”.

El exalcalde de Barcelona ha negado poseer una cuenta bancaria en Suiza y ser cotitular del citado trust familiar en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, añadiendo que no se ha querellado contra La Sexta porque tras realizar numerosas gestiones después de su publicación “no han conseguido los documentos originales y no han conseguido aclarar la información”.

“Yo no sabía que fuera beneficiario de ningún trust, no sé nada de él, que alguien me demuestre que existe, nadie de la familia dice que existía esto, mis hermanos están tan sorprendidos como yo” apuntaba, a pesar de que la sociedad se pagó desde 2008 hasta enero de 2013, fecha en la que se canceló.

Tal y como publicaba La Sexta en noviembre, “Xavier Trias figura como beneficiario de un vehículo ‘offshore’ que presuntamente ocultaba dinero en Suiza durante parte de su carrera política. Su nombre aparece junto al de sus padres y sus hermanos en The JTB Family Settlement, un fideicomiso o ‘trust’ con el que la familia controló activos alojados en la sucursal helvética de RBS Coutts Trustees Ltd, la exclusiva filial de banca privada del Royal Bank of Scotland“.

“El fideicomiso presuntamente”, añadía “les habría servido para controlar fondos depositados en la oficina de RBS Coutts en Ginebra a través de una sociedad instrumental con domicilio en las Islas Vírgenes Británicas, un archipiélago del Caribe conocido por ser uno de los mayores agujeros fiscales del mundo”.

Un trust o fideicomiso es una figura jurídica utilizada para la transmisión de bienes o derechos de una persona a una tercera a través de un intermediario. Ésta persona, que sería el administrador, gestiona así todos los bienes y derechos y tiene poderes sobre esos activos, fondos o propiedades para ocultar la verdadera titularidad.

El dirigente del PDeCAT ha reconocido que su padre tenía dinero en Suiza en los años 50 y que él mismo posee una cuenta en el Banco Santander, pero “no con la cantidad de dinero que se ha publicado”.

Además, ha afirmado que no recurrió el archivo de la querella que presentó contra el ex director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, tras su entrevista en el diario El Mundo porque se lo aconsejó su abogado y que igualmente no se ha querellado contra la Policía porque “hace lo que le diga” su letrado.

Por último, Trías ha afirmado que no tiene conocimiento de que se le haya abierto “una inspección tributaria” o que un hermano suyo haya regularizado fiscalmente su dinero en el extranjero. “La información que publicó El Mundo salió en la campaña de las municipales catalanas y todo esto me ha perjudicado de una forma tremenda”, concluía.