El portavoz del PSOE en la Comisión de Interior del Congreso, David Serrada, ha denunciado que el “grave problema de seguridad” que según ha dicho genera la “falta de efectivos” de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Ceuta es tal que a veces “sólo dos funcionarios de la Benemérita se encargan de la vigilancia de todo el perímetro fronterizo” de 8,2 kilómetros de longitud.

“No puede haber sólo dos guardias ocupándose de la frontera de Ceuta o tres policías nacionales para revisar la documentación de miles de personas que, a pie o en vehículos, cruzan el paso del Tarajal a diario, en muchos casos con bultos que no sabemos que lo que llevan”, ha añadido este miércoles el diputado socialista en declaraciones a los medios tras visitar el perímetro, reunirse con asociaciones profesionales y sindicatos policiales y conocer el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) local.

Serrada ha reprochado al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que “siempre da la callada por respuesta” a los requerimientos de información sobre la disponibilidad de efectivos de las Fuerzas de Seguridad y a sus reclamaciones para “mejorar sus medios materiales y construir la nueva Comisaría de la Policía y la nueva Comandancia de la Guardia Civil que necesita Ceuta”.

“El Gobierno del PP miente cuando dice que la tasa de cobertura de Policía y Guardia Civil en la ciudad es superior a las medias nacionales porque habla sobre catálogos, no sobre efectivos disponibles, y no computa vacaciones, bajas, permisos o comisiones de servicios”, ha criticado el portavoz socialista, que ha asegurado no saber “nada” de las supuestas conversaciones que el Ejecutivo de Rajoy mantiene con Marruecos para la apertura de un segundo paso fronterizo entre Ceuta y el país vecino.

El político salmantino ha repudiado el “eufemismo” que bajo la categoría de ‘comercio atípico’ se utiliza para referirse al porteo de mercancías entre Ceuta y Melilla y Marruecos, una actividad “que encierra drama, tragedia y violación de derechos humanos y laborales en la puerta de Europa”. “Suena bien pero oculta consecuencias graves en forma de una situación alegal que haría llevarse las manos a la cabeza a cualquier europeo al que contásemos sus circunstancias”, ha lamentado.

A juicio del dirigente del PSOE, la única “solución” para ese comercio transfronterizo pasa por “regular lo que es completamente irregular” y por hacerlo “activando un diálogo fluido con Marruecos que haga a ese país copartícipe”. “Si no es así, sólo podremos poner parches y seguir anunciando inversiones”, ha alertado Serrado, que ha denunciado que “el PP afronta esto como un problema de seguridad y quiere resolverlo poniendo vigilantes de seguridad privada pero es un problema laboral, de Derechos Humanos y que afecta a la Hacienda pública”.