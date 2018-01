España asume el mando de la misión militar de la UE en Malí, nuevo objetivo del terrorismo yihadista

España asumirá este miércoles el mando de la misión militar de la Unión Europea contra el yihadismo en Malí. La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha visitado a primera hora el cuartel general de la EUTM-Malí, donde ha animado a los responsables del destacamento español a “ayudar a sus fuerzas armadas a que puedan luchar contra aquellos que quieren hacer de su país pasto del terrorismo, de la criminalidad y convertirlo en una tierra sin esperanza”.

Cospedal ha presidido la ceremonia de relevo en el país africano. Un mando del que se hará cargo el general de Brigada Enrique Millán y al que pasa el testigo el General belga Bart Laurent. Será la segunda ocasión que España ostente el liderazgo de esta misión europea. El general Alfonso García-Vaquero estuvo al frente de la misión entre octubre de 2014 y julio de 2015.

La ministra ha mostrado su orgullo y agradecimiento por “una operación que ha entrenado a más de 11.000 militares malienses, de la que ahora asumimos el mando, y con la que la UE ayuda a países que se encuentran en peores circunstancias”.

La titular de Defensa, en presencia del general Millán y del embajador en Malí, Miguel Gómez Aranda, dirigía este mensaje a los mandos españoles: “Quiero darles las gracias por su labor y por todo lo que les queda por hacer. Esta dotación apenas lleva unos días en Malí y las amenazas actuales no están a la vuelta de la esquina: se producen en cualquier lugar del mundo, y para defender a las familias españolas y nuestro marco de convivencia hay que ir y hay que estar allá donde se originan el reto y el conflicto”.

Para Cospedal, “España está especialmente vinculada e interesada en que también esta parte del mundo, el Sahel, y especialmente Malí puedan alcanzar la esperanza de una paz duradera y se convierta en un lugar en el que se pueda vivir sin que sus hombres y mujeres se vean atrapados por fanáticos terroristas“.

La presencia española en este país, esencial para la estabilidad en la región del Sahel y en el que el retorno de excombatientes de Daesh en Siria, unido a la presencia de grupos terroristas amenaza con convertir en un nuevo foco de tensiones a gran escala, aumentará también en 2018. De los 136 efectivos se pasará a casi 300. España es la segunda de las 27 naciones que más tropas aporta en esta misión no ejecutiva: los militares desplegados no participan en actividades de combate y no acompañan al ejército de Malí en sus operaciones. Tan sólo entrenan y asesoran a sus unidades. El coste ascenderá a unos 88 millones de euros.

La ministra ya se encuentra en la capital maliense, Bamako, adonde llegaba procedente de Gabón, en un vuelo retrasado por una avería en el A-320 de las Fuerzas Aéreas españolas. Cospedal visitará esta tarde al contingente desplegado en este país del Africa occidental, integrado en la misión europea EUTM-Malí contra el terrorismo yihadista.

Esta misión de la Unión Europea se puso en marcha en febrero de 2013, tras el golpe de Estado que se produjo un año antes y que provocó la intervención militar de Francia.

Su objetivo es, según ha explicado el general Millán a los periodistas españoles desplazados a Bamako: “mejorar la capacidad militar del ejército de Malí para permitir, bajo autoridad civil, la restauración de la integridad territorial del país”. Una meta a la que el nuevo mando de la EUTM Malí agregaba una no menos trascendental: “Evitar que se convierta en un nuevo santuario del terrorismo yihadista, que es parte del fundamento de la contribución europea”.

Las amenazas que tendrán que combatir

Más de 11.500 efectivos del Ejército malienses han sido entrenados hasta la fecha por la UE. Se espera que en 2019 puedan sumar más de 40.000 hombres. El deterioro de la seguridad al sur han dejado el camino expedito a grupos armados vinculados al tráfico de armas, de drogas y de seres humanos en el norte, donde la amenaza terrorista es alta.

Uno de esos grupos, el denominado Grupo de Respaldo al Islam y a los Musulmanes (JNIM), mantiene secuestrada a una monja colombiana y enviaba hace unas horas un mensaje como prueba de vida al papa Francisco. Esta alianza de organizaciones terroristas se formaba el pasado marzo tras unirse Ansar Dine, Al Qaida del Magreb Islámico, Al Mourabitoun y el Frente de Liberación de Macina. El fundamentalismo islámico daba así un nuevo paso en su lucha por hacerse con el control del territorio.

Con gran arraigo y a veces unidos a los grupos rebeldes tuareg (movimiento Azawad), estos grupos amenazan también con propagar su yihad a todo el país y a países limítrofes (Níger, Burkina Faso o Mauritania).La presencia de Boko Haram en el norte de Nigeria también incrementa los riesgos de guerra en la región.

Las tropas españolas, cuyo cuartel general está en Bamako, cuentan con un campo de entrenamiento en Koulikoro, a unos 60 kilómetros de la capital. Coonocido como “la fábrica de batallones” tiene como objetivo formar a los soldados malieneses en artillería, tiro, combate en poblaciones, nocturno o materias como derechos humanos. Los soldados españoles también participan.