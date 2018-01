La senadora del PP y ex alcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro ha pedido este lunes a la magistrada del Tribunal Supremo (TS) que la investiga en una pieza separada del caso Púnica por los presuntos delitos de prevaricación y malversación, entre otros, que archive las actuaciones contra ella.

Se da la circunstancia de que el nombre de Barreiro ha entrado en la actualidad a nivel nacional ya que Ciudadanos ha exigido la dimisión o destitución de la senadora popular si el Gobierno quiere su apoyo en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado.

En un escrito al que ha tenido acceso Efe, los letrados José Pardo Geijo y Raúl Pardo-Geijo Ruiz señalan que las diligencias practicadas, entre ellas, la declaración de Barreiro, han desvirtuado los indicios que aconsejaron abrir la investigación en torno a los contactos mantenidos con Alejandro de Pedro, investigado en el caso, para la mejora de su imagen cuando era alcaldesa.

Según los letrados, esa falta de indicios se deriva también de las declaraciones de dos de sus entonces directos colaboradores: sus directores de gabinete, Francisco de Asís Ferreño, y de relaciones externas, María del Mar Conesa.

Al pedir el archivo, apelan a los derechos constitucionales de presunción de inocencia, tutela judicial efectiva e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Indican igualmente que el análisis de los medios de comunicación que publicaron noticias sobre Barreiro cuando era regidora revela que unas eran positivas, otras neutras y otras negativas.

Y añaden que “llama poderosamente la atención que no aparezca ninguna positiva del medio que supuestamente de forma encubierta utilizaba para granjearse una buena reputación”.

Comentan que “con su investigación paralela en varios lugares”, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha “contaminado” en cuanto a los hechos que se le atribuyen en el caso de su defendida por las otras pesquisas simultáneas de los agentes.

Esto ha funcionado como “correa de transmisión, ya que al extrapolar sus investigaciones a esta ha conseguido un ‘totum revolutum’ ilógico en los hechos investigados a Barreiro“.

Por otra parte, el escrito expone que han recibido la notificación de que el Ayuntamiento de Cartagena se ha personado como acusación particular, lo que atribuye a un intento del PSOE, hoy al frente de la alcaldía, “de ir en contra no ya de la ex alcaldesa, sino de otras autoridades y funcionarios” locales.

Finalmente, indican que si se quiere comprobar si era el PP el que sufragaría el coste de la campaña de imagen, como ha declarado Barreiro, sería fácil, pues bastaría con llamar a declarar al que fue máximo dirigente del partido en Cartagena y presidente de la Asamblea Regional de Murcia, Francisco Celdrán.

Se da la circunstancia de que este mismo lunes se ha dado a conocer la citación judicial de Celdrán como testigo el próximo 5 de febrero ante el TS.