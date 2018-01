Los Mossos cargan contra la equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil por ser “populista”

Los principales sindicatos de los Mossos se han movilizado contra lo que consideran que es un mensaje de puro “populismo”: el anuncio de la equiparación salarial del sueldo de Policía Nacional y Guardia Civil con los salarios, mucho más elevados, que cobran los policías autonómicos.

En plena investigación por los espionajes de los Mossos a los policías y guardias destinados a intentar impedir el referéndum ilegal del 1-O. En plena polémica por no haber ni tan siquiera intentado impedir el referéndum ilegal del 1-O, los sindicatos de Mossos han emitido comunicados en los que niegan la base de esta medida: la diferencia salarial. Porque, según su versión, ni es cierto que cobren más que los agentes nacionales.

El Sindicato Autónomo de Policía (SAP) se ha sumado así a los comunicados a sus afiliados de la Federación de Profesionales de la Seguridad Pública de Cataluña (FEPOL) y del Sindicato de la Escala Intermedia (Seimei). Y lo ha hecho para señalar “en relación a la equiparación salarial entre los diferentes cuerpos de seguridad del Estado y el cuerpo de Mossos” que “nuestra organización sindical denuncia el populismo utilizado, tanto por el Gobierno central, como por las organizaciones sindicales del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil en la negociación para alcanzar una reivindicación laboral”. “Asimismo reprobamos la instrumentalización que se ha hecho en este proceso del colectivo al que representamos”, añaden. Porque, según la versión de los Mossos no hay causa real para hablar de equiparación salarial.

Los Mossos aceptan el derecho de los policías y guardias a negociar “una mejora salarial generalizada”. Pero rechazan que pueda serlo para tener su sueldo por “vender una falsa imagen de la situación real que desfigura las supuestas diferencias. Esto ofrece una falsa y sesgada imagen a toda la ciudadanía”.

Según ellos, “si bien es cierto que nuestro sueldo puede superar en algunas escalas al de otros cuerpos policiales del Estado, también es cierto que las informaciones publicadas han sido tergiversadas, ya que se han mostrado nóminas por ejemplo, con horas extraordinarias que han ofrecido una diferencia no real”. SAP afirma en su comunicado que los agentes nacionales tienen otros beneficios: “¿Qué pasa con la diferencia que genera que los miembros de la GC y del CNP pueden pasar a la reserva activa o a una segunda actividad sin destino a los 25 años de servicio o los 58 años de edad y los Mossos no? ¿Qué pasa con la posibilidad que tienen ellos de un alojamiento gratuito, y los Mossos no? ¿Qué pasa con los descuentos en transportes públicos, o las mutuas médicas o las fundaciones tanto para los miembros de las FCSE y sus familias que los Mossos no tienen?

Por todo ello, los Mossos instan “al Gobierno del Estado a cuantificar todos los derechos sociales y laborales que tienen los miembros del CNP y la GC y que no tienen los del CME [Mossos]. Así sabremos si somos nosotros y no ellos los que defendemos una equiparación […]”.

Los Mossos niegan, así, datos públicos objetivos. Como que, según las partidas presupuestarias, un mosso supone un gasto de 44.710 euros al año por las funciones de protección y policía judicial que este cuerpo desempeña en Cataluña. Mientras, un policía nacional cuesta 30.439 euros al año. Es decir, que cada mosso percibe al año más de 14.000 euros extra del Estado que cada policía nacional. Y si miramos el coste de cada Guardia Civil la cosa es aún mas sangrante. Cada guardia civil cuesta al año 29.158 euros. Es decir, que cobran 15.552 euros.