La crisis de Podemos Navarra continúa. Cuatro de sus siete diputados críticos con la actual dirección amenazan con partir el grupo parlamentario por la mitad si no se anula el expediente con el que se ha suspendido de militancia a la portavoz y exsecretaria general Laura Pérez. La que fuera número 1 podemita en la comunidad foral ha sido purgada por Pablo Iglesias. Y de plasmar su órdago, los rebeldes estarían en disposición de hacer tambalear dos cargos clave de Podemos en la cámara: el de portavoz y el de presidenta.

Esta mayoría crítica está formada por la propia Laura Pérez, Carlos Couso, Fanny Carrillo y Rubén Velasco, que han lanzado la siguiente advertencia: “no descartamos abandonar el grupo si el expediente no se paraliza”. La ex líder de Podemos Navarra, y según avanzó OKDIARIO, era expulsada el pasado viernes por estar “detrás de ataques para debilitar el partido”.

Una decisión pilotada desde Madrid por Pablo Iglesias y que ha ejecutado la Comisión de Garantías de Podemos, tras la denuncia presentada por el Consejo de Coordinación, núcleo duro de la dirección que encabezan el secretario general, Eduardo Santos, y la presidenta del Parlamento, Ainhoa Aznárez.

Podrían echar al portavoz

En la denuncia, que le ha costado la suspensión cautelar, acusan a Pérez de “posibles irregularidades en el ejercicio de sus funciones” y de haber “infringido gravemente el código ético de Podemos”. Pese a ello, la purgada se ha rebelado, y rechaza entregar su acta parlamentaria: este martes ejercía como portavoz de Podemos en una comisión parlamentaria.

El grupo de rebeldes a la dirección morada supera en más de la mitad el total de miembros de su grupo parlamentario, y por norma del Parlamento de Navarra, si la mayoría del grupo quiere, puede cambiar de portavoz. Ello significa que podrían echar de portavoz al actual, afín a la dirección. Y a la vez, poner en aprietos a la presidenta del Parlamento, Aznárez, también ‘podemita’ y asimismo próxima a la dirección.

Otra de las posibilidades, y según ha podido saber OKDIARIO, es que alguno de estos diputados críticos deje Podemos para pasarse al grupo de parlamentarios no adscritos (en Navarra no existe el grupo mixto). Una opción que, sin embargo, y con Laura Pérez dispuesta a plantar cara (ha anunciado que va a recurrir legalmente su suspensión) se baraja como última opción, debido a los problemas que supondría.

Como no adscritos, estos diputados se encontrarían con una serie de trabas que dificultarían su labor en la cámara autonómica: no tienen subvención de grupo, no pueden participar más que en una comisión (y no en todas), y carecen de turnos de intervención en el Pleno excepto si presentan sus propias iniciativas, que también son limitadas. Pero el desafío de estos disidentes está lejos de hacerles descartar cualquier posibilidad.