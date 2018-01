Los Comités de Defensa de la República (CDR) han visto en la llamada a la tranquilidad de la ANC y Òmnium Cultural su oportunidad para ponerse al frente de la movilización golpista en Cataluña. Tras los registros de la Guardia Civil de este miércoles en las sedes de las dos plataformas civiles del separatismo, la CUP de los ‘Países Catalanes’ ha llamado a sumarse a las convocatorias de los CDR “para mostrar su rechazo a la represión sufrida”.

Con ese objetivo, estos grupos de intimidación y agitación de las calles creados por los antisistema han convocado concentraciones frente a las Delegaciones de Gobierno en Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona.

⏩Aquesta tarda ens sumem a les convocatòries impulsades pels CDRs de Catalunya per mostrar el nostre rebuig a la repressió patida avui.

Las células de agit-prop que en un inicio se crearon para vigilar votos y votantes a favor de la secesión el 1-O mantienen una tensión creciente con los brazos civiles del golpe de Estado en Cataluña. Diferencias que se han visualizado con motivo de la operación policial en busca de correos electrónicos que se habrían intercambiado los líderes de la ANC, Jordi Cuixart, y de Òmnium, Jordi Sánchez con la Generalitat de Carles Puigdemont para ultimar la intentona de secesión.

Así, mientras el vicepresidente de la ANC, Agustí Alcoberro, ha asegurado ver “normal” la actuación de la Guardia Civil, con un mensaje de calma al que se ha sumado Òmnium pidiendo “que no se desplace nadie”, la CUP y los CDR han llamado a la movilización. Los antisistema y su organización juvenil, Arrán han instado a la “desobediencia”, a “volver a las calles” y a advertir que es “el momento de los CDR”.

📽️ @AgustiAlcoberro Aquest bolcatge de correus és un procediment que forma part del procés judicial i no implica cap novetat. Cal donar un missatge de tranquil·litat. Per això demanem que la gent no es desplaci davant la nostra seu. Calma i confiança. #SomGentDePau pic.twitter.com/IndlIkAEGU

