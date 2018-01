El ex vicepresidente de la Comunidad Valenciana Vicente Rambla se ha desvinculado este miércoles de cualquier responsabilidad en materia económica en las campañas de las elecciones autonómicas y municipales de 2007, que fue contratada con la empresa vinculada a la trama Gürtel Orange Maket, y que él coordinó. Asimismo, ha negado tener conocimiento de la orden para que que los actos electorales fuesen sufragados por empresarios.

Antes de empezar a declarar en el juicio por la presunta financiación ilegal del PP valenciano, Rambla ha afirmado que no va “contar mi película, sino a aclarar sobre la base de la documentación que obra en autos”.

Rambla, que se enfrenta a seis años y medio de prisión por dos delitos electorales y falsedad en documento mercantil, ha sido el primero de los acusados en este juicio que no ha reconocido los hechos de los que se les acusa. Ha puntualizado que un año posterior pasó a ser vicepresidente de la Comunidad Valenciana junto a Juan Cotino y Gerardo Camps.

En cuanto a su labor como coordinador de campaña, ha eludido su responsabilidad en materia económica leyendo —en dos ocasiones— un párrafo de la declaración como testigo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el juicio por la primera época de la trama Gürtel (1999-2005) en el que destacó que este cargo —que el jefe del Ejecutivo también desempeñó— sólo se encargaba de la “parte política”. Desconocía los límites de gasto en campaña: “No era lo mío”, ha señalado.

“No tuve absolutamente nada que ver con los pagos” de los actos electorales, ha enfatizado. “¿Si yo hubiese hechos los pagos hubiese salido esta chapuza de campaña que estamos viendo?”, se ha preguntado. Tras varias preguntas que se ha hecho a sí mismo durante la declaración, el juez José María Vázquez Honrubia le ha pedido que deje de hacerlo “porque es un poco raro”.

La fiscal Myriam Segura ha preguntado si conocía la instrucción dada a la trama Gürtel para que facturasen los servicios prestados en los actos de campaña a empresarios, a lo que Rambla ha contestado con un “rotundamente no”. En este sentido, ni siquiera ha sido preguntado por el nombre de la persona que dio esta orden.

El líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, y su ‘número dos’, Pablo Crespo, confesaron que Costa fue el que les dio esta indicación de cobrar a “determinados empresarios” los actos electorales. Fue el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez ‘El bigotes’, el que reveló que la decisión de financiarse de este modo fue del ex presidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps, algo que ha sido corroborado este miércoles por Ricardo Costa.

“En la que me he visto metido”

“Me he dedicado siempre a la gestión del gobierno y una vez me piden que me acerque al partido a ayudar y fíjense en la que me he visto metido. Yo voy, ayudo, y me vuelvo a mi casa”, ha lamentado.

El abogado del Estado, Edmundo Bal, le ha pedido a Rambla que precise una cuestión que salió durante la declaración de ‘El Bigotes’ sobre que él designó a un empresario para que pagase las vallas publicitarias en las que se promocionaba a Alberto Fabra como candidato a la Alcaldía de Castellón. “Con todo el respeto a la Abogacía del Estado yo no lo escuché así, aparte de no ser cierto para nada”, ha contestado.

Por otro lado, ha explicado que cuando a él se le nombra encargado de organizar las campañas electorales, Orange Market ya estaba trabajando con el PP de la Comunidad Valenciana. “Orange Market es la empresa de cabecera del partido”, que hacían lo que ordenaba Camps y Ricardo Costa desde noviembre de 2004, ha recalcado.

Es más, ha subrayado que Costa “era la persona que tenía todo el peso dentro del partido, por las circunstancias que fueran, era público y notorio”. Su compañero de partido era el que hablaba con Crespo y Pérez porque era el “embudo, la persona que había que pasar para tener la interlocución”.

Los márgenes eran “inadmisibles”

“Vista la documentación, los márgenes que aquí se utilizaban era inadmisibles”, ha añadido. En este sentido, ha precisado que en las campañas autonómicas eran coordinadas junto a la sede nacional del PP porque el mensaje en todas las provincias era “similar”.

No obstante, luego cada formación regional daba sus “toques” para personalizarla y si hubiese sido por el entonces presidente valenciano Francisco Camps “no le quiero contar las vallas que hubiera puesto”, ha ironizado.

Rambla ha indicado que nombró un equipo de campaña que estaba integrado, entre otros, por Juan Cotino; Gerardo Camps; Ricardo Costa; Víctor Campos (ex vicepresidente de la Comunidad valenciana); la senadora Adela Pedrosa (ex secretaria general de los ‘populares’ valencianos); el eurodiputado Esteban González Pons —que se encargó de la coordinación de todos los candidatos en la región— o el ex vicepresidente segundo de las Cortes Valencianas, Alejandro Font de Mora.

Preguntado por Anticorrupción sobre la deuda que tenía el PP valenciano con Orange Market de 141.000 euros en temas de comunicación, se ha desentendido diciendo que supone que es heredada del anterior vicepresidente del gobierno regional, Víctor Campos.

Ha señalado que esa cifra —que “va cambiando según se va pagando”—, según consta en los apuntes de la empresa de la Gürtel, correspondía a “V.C.”, que ‘El Bigotes’ identificó con Campos y a “R.C.”, que según el acusado es Costa. “Y de repente la ‘V.C.’ cambia y se pone ‘V.R.’, que algunos dicen que es Vicente Rambla”, ha dicho.

La deuda “jamás” se pagó

“Jamás y repito jamás se paga la deuda” porque “¿usted cree que yo me iba a implicar a pagar algo que yo no he hecho?”, ha agregado escudándose en su trayectoria personal, la cuál ha destacado nunca ha estado bajo sospecha.

Por último, sobre otros acusados ha enfatizado que ‘El Bigotes’ —con el que ha tenido una relación “cordial” porque sus hijos eran compañeros en el colegio y no una tan “fluida” como él ha ido “fanfarroneando”—, tenía una “facilidad para entrar en las consejerías valencianas”. En esta línea, ha recordado que las adjudicaciones a Orange Market son objeto de otra pieza del procedimiento sobre la trama Gürtel que aún está pendiente de juzgar.

También ha querido dejar “encima de la mesa” que la ex tesorera del PP valenciano Yolanda García Santos —que no conoce personalmente, ha apuntado— es la “única que no ha nombrado” Costa en su “disertación”. Sobre este último, ha dicho que no hay “sintonía ninguna” y que después de la campaña electoral de 2007 cortaron la relación.