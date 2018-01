C’s avisa: o dimite la senadora Barreiro y hay 1.500 millones para equiparar a policías y guardias o no habrá Presupuestos

Ciudadanos ha trasladado ya al Gobierno un mensaje rotundo. Que su postura ante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) es inamovible y que no acepta negociación sobre dos puntos. El primero: o la senadora Pilar Barreiro deja su acta o el partido de Rivera no dará su apoyo a las cuentas del Estado del año 2018. El segundo: o se incorporan tres partidas de gastos en 2018, 2019 y 2020 de 500 millones cada una –la del último año aceptan rebajarla hasta 300 millones– destinadas a la equiparación salarial de la Policía Nacional y Guardia Civil o el Gobierno tendrá que prorrogar los PGE. Fuentes consultadas por OKDIARIO en C’s han confirmado que, “en absoluto es un farol”. Que la postura está cerrada y que no aceptaran ningún cambio sobre esos puntos.

Hay que recordar que el Tribunal Supremo ha citado como imputada a la senadora del PP y ex alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro. La Fiscalía le atribuye cinco delitos relacionados con el caso Púnica y centrados en la supuesta utilización de fondos públicos para la mejora de su imagen.

Fuentes de Ciudadanos señalan que se trata “simplemente, de cumplir lo que se pactó con respecto a la dimisión de cargos imputados” y que “si alguien tiene dudas sobre si se va a mantener la exigencia o no, que recuerde lo que ocurrió en Murcia”. En caso de que Barreiro no aceptase dejar el acta de senadora, Ciudadanos deja al PP un único camino: expulsarla del partido.

El PP no es favorable, por el momento, a la adopción de esta exigencia. El portavoz Rafael Hernando ha dejado claro ya que la situación de la senadora Pilar Barreiro “es importante pero hay otras que preocupan mucho más” y ha pedido a Ciudadanos que pase a dar explicaciones de por qué el Tribunal de Cuentas “ha echado atrás” las cuentas de 2016 de su partido.

El segundo punto despierta menos enfrentamiento. Y es que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha aceptado hace ya más de un mes la equiparación salarial de la Policía Nacional y Guardia Civil con los cuerpos autonómicos -en especial con el sueldo de los Mossos- en unas cifras que rondan las exigidas por Ciudadanos: entre 1.500 y 1.300 millones de euros en tres años.

Pese a ello, la tensión ha generado ya un segundo movimiento. Y es que PNV no ha tardado en ponerse en contacto con el PP para consultar sobre la situación real de este negociación. La tensión en Cataluña ha dejado en una posición complicada a los nacionalistas vascos: saben que negociar los Presupuestos con el PP enfada a sus votantes más separatistas y que el pulso de Puigdemont hace que ese asunto se encuentre en plena ebullición ante la opinión pública. Por eso, no quieren entrar en una negociación -que en el fondo desean para seguir mejorando sus prestaciones, inversiones y recursos- salvo que tengan la certeza de que el tercer protagonista necesario (C´s) no se va a levantar de la mesa.