Rectificación de Mediaproducción, S.L.U. y Jaume Roures Llop

La sociedad Mediarproducción, S.L.U. y el señor Jaume Roures han enviado una notificación a este diario en relación a la noticia publicada 17 de diciembre de 2017 y titulada ‘El conseller Puig ordenó espiar el domicilio de la líder del PP con un coche de la TV de Godó y Roures’ y quieren realizar la siguiente aclaración:

A la vista de las afirmaciones contenidas en el artículo publicado en el diario digital OKDIARIO el pasado 17 de diciembre de 2017, titulado “El conseller Puig ordenó espiar el domicilio de la líder del PP con un coche de la TV de Godó y Roures”, donde se afirman determinados hechos cuya divulgación me perjudica gravemente, Jaume Roures, como aludido, ejercita su derecho reconocido en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Rectificación y rectifica tal afirmación manifetando:

1.- Que Flaix TV no es una televisión perteneciente al Grupo Mediapro, y que no tiene relación ninguna con este grupo empresarial no con Jaume Roures Llop desde el año 2005.