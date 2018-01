Noticias de hoy en España, martes 23 de enero de 2018

Las últimas noticias de hoy en España. Resumen de la actualidad nacional del martes, 23 de enero de 2018. Conoce todas las noticias de última hora.

El ex presidente de la Generalitat y candidato de Junts per Catalunya a la reelección, Carles Puigdemont, no tiene intención de ceder en su empeño para recuperar el cargo del cual fue cesado con la aplicación del 155. Para ello, recurrirá a todas las alternativas qué estén a su alcance para ser investido, entre el lunes y el martes de la semana que viene, como nuevo president de la Generalitat. Una de esas primeras instrucciones sobre la nueva legislatura que echará a andar una vez se invista el presidente y éste forme el ejecutivo, es la creación de nuevas estructuras de estado digitales.

El presidente del Parlament, Roger Torrent, prevé visitar al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en Bruselas esta semana: “Será lo antes posible, procuraremos que sea esta semana”. El pasado martes, OKDIARIO avanzaba que Torrent planeaba realizar cuanto antes la visita al huido Puigdemont en Bruselas.

El Tribunal Supremo considera que el ex mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, debe seguir siendo investigado por sedición en la Audiencia Nacional. La Fiscalía solicitó en un escrito recientemente su declaración como imputado ante el Alto Tribunal.

Con las encuestas a favor, aupados a la ola de la victoria en Cataluña el 21-D, y facilitando gobiernos autonómicos de la relevancia de Madrid y Andalucía, Ciudadanos se ha situado como objetivos el asalto a los grandes ayuntamientos. La tendencia que marcan los sondeos ha generado una estrategia que en estos primeros compases del año ya notan partidos como el PP en plazas como la de Sevilla. Y que se encamina a lograr ahogar a los populares para alcanzar un sorpasso que comienza a adquirir serios visos de realidad.

La Guardia Civil ha acusado a la Generalitat de obstaculizar la investigación judicial en plena aplicación del 155. La Benemérita ha trasladado oficialmente esta acusación en la documentación remitida al Juzgado número 13 de Barcelona y dentro de un informe fechado el 20 de noviembre, es decir, durante el periodo en el que ya estaba en vigor el mecanismo de intervención del Gobierno central aprobado por el Senado y basado en el artículo 155 de la Constitución -entró en funcionamiento el 27 de octubre del pasado año-.