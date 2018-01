Almeida a CiudadanOK: “Gastar dinero en un estudio de impacto de género en la M-30 es… del género tonto”

CiudadanOK se fija en esta ocasión en el dinero público que se ha gastado el Ayuntamiento de Madrid en un estudio de dudosa utilidad, opinión que comparten los ciudadanos a los que pregunta en la calle. 52.000 euros costó el impacto de género del soterramiento de la M-30.

José Luis Almeida, portavoz del PP en el Ayuntamiento, explica que en el consistorio “dijeron que como las mujeres están más tiempo en casa que los hombres, entonces las obras le han afectado más a ellas y ese impacto tenemos que tenerlo en cuenta. Esto del genero que es, es del género tonto”.

Almeida denuncia que “el dinero de esos informes se lo han dado a sus amigos. A mí me gustaría que Rita Maestre hiciera un impacto de género de su asalto a la capilla, por ejemplo”.

Begoña Villacís, de Ciudadanos, denuncia que “todavía yo no he escuchado a nadie de ellos que me explice cómo ha impactado la obra de la Calle 30 en el género”

Estos estudios sobre el impacto de género en las obras de construcción también afectan a otros municipios, como es el caso de Boadilla del Monte. En este caso la ley que condiciona la construcción de nuevas viviendas, que está parada por carecer del estudio de impacto de género, es de la Comunidad de Madrid.

Antonio Terol, alcalde de Boadilla del Monte, lamenta que “lo que yo sé es que dos folios de informe es impropio que puedan condicionar la seguridad jurídica de los ciudadanos y el crecimiento de un municipio de Madrid”.