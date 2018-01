Arrimadas asegura que C’s es “el único capas de ganar al nacionalismo en las urnas”

La portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos y líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, ha criticado este lunes que el PP y el PSOE centren ahora sus ataques en la formación naranja, “el único partido capaz de ganar al nacionalismo en las urnas”, como hizo en las elecciones autonómicas catalanas del pasado 21 de diciembre.

“El bipartidismo tendría que hacer autocrítica de por qué no han reformado España, por qué no tienen un proyecto ilusionante para todos los españoles, por qué no han dado soluciones a la precariedad laboral o por qué no tienen un proyecto sin complejos para defender la unión y la igualdad de todos los españoles”, ha declarado en rueda de prensa en la sede de C’s.

En este sentido, Arrimadas ha censurado que ‘populares’ y socialistas se dediquen ahora a “atacar al único partido capaz de ganar al nacionalismo en las urnas” y que además ha demostrado que “se puede dar estabilidad, ser sensatos y garantizar el funcionamiento de las instituciones a cambio de reformas”.

Tras la reunión de la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos, la portavoz ha dicho al PP que su estrategia de ataque al partido con el que alcanzó un pacto de investidura “no es la mejor” y además “no le suele dar muchos resultados”.

El PP pone en riesgo la estabilidad

Asimismo, ha recordado que en el Congreso han llegado a acuerdos en distintos ámbitos. “Somos un partido responsable y vamos a seguir dando estabilidad allí donde haga falta, pero vamos a ser muy exigentes y no vamos a mirar hacia otro lado con la corrupción o con los pasteleos con los nacionalistas”, ha añadido.

Por ello, ha vuelto a pedir a los ‘populares’ que “cumplan su palabra” y, en aplicación del pacto de investidura, reclamen el acta de senadora a Pilar Barreiro, investigada por delitos de corrupción en relación con la trama Púnica, para que Cs vote a favor de los Presupuestos Generales del Estado de 2018.

“Conseguimos un preacuerdo” con partidas para distintas medidas, “pero la corrupción del PP está poniendo patas arriba la estabilidad de España”, ha lamentado, instándole a dejar de proteger a Barreiro y evitar así que España entre de nuevo en una situación de “parálisis” por la ausencia de unos Presupuestos.

Por otro lado, a Arrimadas le han preguntado por unas declaraciones recientes del expresidente del Govern balear, José Ramón Bauzá (PP), que ha afirmado que el discurso que hace Ciudadanos en esa comunidad es el que hacía él cuando gobernaba.

La líder de C’s en Cataluña, que ha aclarado que “no hay ninguna incorporación prevista” al partido naranja, ha indicado que hay “muchas personas, votantes, militantes e incluso cargos públicos” del PP y del PSOE que expresan públicamente “sus dudas respecto al proyecto de defensa de la igualdad y la unión de todos los españoles” por parte de esas dos formaciones, que “no han dado respuesta a la amenaza de los movimientos que quieren romper este país”.

Así, ha mencionado concretamente al exministro socialista Celestino Corbacho, que la semana pasada se dio de baja como militante del PSC. “Quizás no es que se den de baja para irse a ningún sitio, sino porque ya no se ven reflejados en sus respectivos proyectos”, ha apuntado.

No a restaurar la ‘mili’

Arrimadas también se ha pronunciado sobre un artículo del responsable económico de C’s, Luis Garicano, en El País en el que señala la responsabilidad que tienen Facebook, Twitter o Google en la difusión de noticias falsas en Internet.

Para la diputada catalana, las nuevas tecnologías tienen su parte positiva, pero al mismo tiempo “no se puede permitir que las redes sociales se conviertan en un espacio de impunidad” donde, por ejemplo, se viertan amenazas. Eso sí, ha recalcado que cualquier reforma legal sobre las mismas deberá hacerse con consenso y tras un debate tranquilo.

Respecto a la propuesta del presidente de Francia, Emmanuel Macron, de establecer un servicio cívico-militar para los jóvenes que dure un mes, Arrimadas ha dicho que, aunque Cs tiene cosas en común con el proyecto “de centro, democrático, liberal y europeísta” de Macron, en su caso no defendería esta medida. “No creemos que sea buena para España”, ha declarado.