El ex ministro del Interior Jaime Mayor Oreja ha señalado este jueves la “perversidad intrínseca” de los “mal llamados procesos de paz” y ha destacado que “todos acaban irremisiblemente en una cesión de los demócratas, de la mayoría, que tienen que pagar un precio político”. Mayor Oreja lo ha ‘demostrado’ con los dos últimos ejemplos en Europa, “el abierto del [IRA en el] Ulster y el encubierto [de ETA en el] País Vasco, que han acabado en sendos referendos de independencia, el de Escocia y el de Cataluña“.

El ex ministro quería, con estas palabras, destacar el “enorme reto” que se abre frente a Iván Duque, senador colombiano que aspira a la Presidencia de la República en las elecciones del próximo 27 de mayo por el Centro Democrático (CD), liderado por el ex presidente Álvaro Uribe.

Duque ofrecía un desayuno de trabajo en el hotel Ritz de Madrid, en el marco del Nueva Economía Fórum para dar a conocer su programa “económico y político” para su país, en plena encrucijada por la implementación de los acuerdos entre el actual mandatario, Juan Manuel Santos, y el líder de los narcoterroristas de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko.

“Yo nunca he creído en los mal llamados procesos de paz, no hace falta que se lo diga a ustedes”, ha bromeado Mayor. “Porque tienen parte de su naturaleza asentada en la mentira y la perversidad. Sabes siempre por dónde arrancan, pero no por dónde culminas. Sus derroteros son impredecibles”.

Para el ex ministro, que acudió a decenas de funerales de asesinados por la banda terrorista ETA durante los gobiernos de José María Aznar, el precio que paga la sociedad es que “los terroristas dejan de matar pero el proceso los legitima. Y la mayor contrapartida es que antes o después se acercan al poder”.

El problema, para Mayor Oreja, es que estos procesos debilitan a la nación “en su raíz”, y “la dividen”, como ha ocurrido en Colombia, donde más del 50% de los electores rechazaron el 2 de octubre de 2016 a los acuerdos con las FARC —“fue una sorpresa para todos, hasta para quienes hicieron campaña por el NO”, ha reconocido—, pero el Gobierno desoyó le mandato popular. “Ésa es su naturaleza perversa, porque es el fruto de un aburrimiento, de un cansancio, de un infinito eterno entre el Estado legítimo del grupo terrorista”. Y, al final, el Estado, acaba claudicando.

“Quizás estos procesos, puedo admitirlo, son inevitables”, ha reconocido Mayor, “pero tienen que ser corregidos a tiempo. Y ése es el gran reto de Iván Duque: evitar la injusticia, que lleva a la impunidad” y fortalecer Colombia si gana las presidenciales y llega a la Casa de Nariño a partir del mes de agosto de 2018.