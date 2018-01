El juramento “por imperativo legal” es una fórmula creada por la etarra Batasuna

La fórmula parlamentaria “por imperativo legal” utilizada por algunos diputados para acceder a su condición parlamentaria procede de Herri Batasuna. Desde entonces, ha sido una muletilla recurrente para los independentistas y la izquierda radical.

La muletilla fue ideada por los proetarras, en 1979, para lograr sus escaños. Los diputados prometieron respetar la Carta Magna, pero añadiendo “por imperativo legal”. Años después les siguieron los de Amaiur, y también, más tarde, Podemos.

Aunque ahora parece una fórmula normalizada, no lo fue entonces. El presidente del Congreso en aquel momento, Félix Pons (PSOE), ordenó a los diputados que abandonasen la Cámara y consideró que no habían adquirido la condición plena de Diputados. No obstante, el Tribunal Constitucional acabó dando la razón a los parlamentarios, que optaron, sin embargo, por no asistir a ninguna de las sesiones plenarias. La Cámara les impuso por ello una sanción.

Como publica OKDIARIO, el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha renunciado por primera vez a esa muletilla, según figura en la documentación presentada para tomar posesión del escaño como diputado en el Parlament de Cataluña. No así la mayoría de los diputados de su formación, ERC o el exconsejero y diputado de Junts per Catalunya, Josep Rull y el diputado de Catalunya en Comú y exsecretario de la Mesa, Joan Josep Nuet, ambos investigados por el Tribunal Supremo.