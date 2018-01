Inda: “Creo que se formará gobierno en Cataluña pero Puigdemont ve que las encuestas le favorecen”

Repasando los votos obtenidos por los separatistas en las últimas elecciones Eduardo Inda mostró como “el independentismo sí está bajando en apoyos”.

¿Qué va a pasar ahora en Cataluña? Apuntó Inda que “yo creo que se va a formar gobierno, que Elsa Artadi será la presidenta de la Generalitat, pero hay otra opción que no es descartable: el señor Puigdemont sabe que las encuestas dicen que ellos van en aumento desde el 21 de diciembre y que ERC va a menos. Yo no descarto que se pudiera forzar la convocatoria de unas segundas elecciones porque eso favorece a Puigdemont, a quien perjudica es a Junqueras. Pero unas nuevas elecciones significaría mucho más 155 y eso es lo que los golpistas no quieren”.