Mas avisa a Puigdemont de que “nadie es imprescindible” y no descarta volver a la política

El expresidente catalán, Artur Mas, ha advertido a Carles Puigdemont de que “nadie es imprescindible” y que se debe primar “el proyecto de país” a los intereses personales.

En una entrevista en La Sexta, Mas ha asegurado que su relación con el presidente cesado es “muy buena” y ha instado a buscar “algún indicio” de que no sea así. No obstante, ha reconocido que Puigdemont no le informó de su huida a Bruselas. Aunque ha justificado que “la decisión era muy delicada” y que “un presidente no tiene que consultar con otro”. “Yo no lo hacía con Pujol”, ha añadido.

Sobre la posibilidad de una investidura telemática, el exdirigente ha considerado que”está fuera de la normalidad”, si bien ha matizado que “estamos en un momento excepcional”.

“Lo normal no es esto, es evidente. Lo normal es gobernar desde el Palau de la Generalitat, que es lo que hemos hecho todos los presidentes. Pero yo no sé qué decisión tomaría”, ha dicho.

Mas ha admitido así que no se “imagina” la investidura “todavía” y ha aclarado que a él ya no le corresponde ninguna decisión, una vez que, esta misma semana, dimitió como presidente del PDeCAT.

Asimismo, ha destacado que si Puigdemont regresa a Cataluña será detenido de inmediato y, en consecuencia, ha admitido que “no se puede gobernar desde prisión”. “El president está intentando llegar hasta el final para poder ser investido, pero no estoy seguro de que pueda serlo”.

Aunque ha rechazado dar su opinión de forma clara “para no condicionar” la decisión de Puigdemont, Mas sí ha insistido en que un presidente “tiene que pensar en el país”. “Conociéndole como le conozco creo que va a actuar con ese criterio”.

La independencia “no es operativa”

Mas ha defendido que no es el responsable del ‘procés’ porque “fue la gente la que lo inició y un presidente tiene que responder a eso”.

El expresident ha admitido que fue un “error” marcar un plazo de 18 meses para la independencia que, ha reconocido, “no es una realidad operativa”.

“Pero aún así, la gente sigue votando de forma masiva” a favor de la secesión, ha destacado. En este sentido, ha considerado que la independencia es “una inversión de futuro”.

Pese a la evidencia, Mas ha rechazado que los bancos y empresas huyan de una Cataluña independiente. “No somos independientes, si lo fuéramos y esa fuera la consecuencia sería así, pero aún no somos independientes”, ha rebatido.

Mas ha reconocido que “el soberanismo catalán no tuvo la fuerza suficiente para implementar el resultado” del referéndum ilegal y que “el Estado español utilizó toda su fuerza coercitiva para impedirlo” y en su opinión, la situación es “de tablas”. “El Gobierno no ha podido evitar que la gente siga votando” a favor de la independencia, ha resumido.

Caso Palau: “Osàcar es intachable”

En vísperas de que se conozca la sentencia del ‘caso Palau’, de corrupción en CDC, Mas ha defendido la actuación del extesorero, Daniel Osàcar, que puede ser condenado a ocho años de prisión.

“Aunque se condene a CDC por financiación irregular, seguiré diciendo que Osàcar es intachable”, ha defendido. Ha asegurado que ni siquiera una sentencia condenatoria le hará cambiar de opinión y ha rechazado que en el partido existiese un sistema generalizado de adjudicación de obra pública a cambio de mordidas.

“Ya quise irme el año pasado”

Mas ha desvinculado su dimisión como presidente del PDeCAT con la inminente sentencia. “Ya lo quise hacer el año pasado”, ha dicho.

Al mismo tiempo no ha descartado su vuelta a la política: “No le digo que no, es lo más probable, pero no lo descarto al cien por cien”.