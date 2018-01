Nueva muestra del totalitarismo con que Podemos ejerce el poder en las instituciones. La presidenta del Parlamento de Navarra, la podemita Ainhoa Aznárez, ha expulsado a la portavoz del Partido Popular (PPN), Ana Beltrán, que al final ha revocado tras más de diez minutos de pausa y bronca en la sesión celebrada en la cámara autonómica.

Ha ocurrido este jueves, cuando la presidenta ha dado paso al punto número 16 del pleno, anunciando que iba a dar lectura en euskera a la iniciativa presentada por el PPN. Aznárez ha recordado a la diputada popular que acostumbra a alternar la lectura de las preguntas parlamentarias en ambas lenguas, a lo que añadía una coletilla irónica: “Por si van a seguir insistiendo“.

La presidenta de Podemos Navarra en el parlamento hacía referencia a las quejas que ha mostrado el PPN por el uso abusivo que hace del euskera desde que llegara a la dirección de la cámara en 2015. Una práctica que ha obligado a que la gran mayoría de parlamentarios que no hablan esa lengua, tengan que seguir las sesiones con traductores y las quejas porque dificulta seguir el curso de las mismas y saber qué se vota.

El comentario de Aznárez ha provocado el enfado de la portavoz popular, que ha tomado la palabra desde su escaño para decir: “Se nos falta al respeto”. En ese momento, y con un “la expulso del salón de plenos. ¡Vaya saliendo!“, la presidenta podemita ha echado a Beltrán del pleno, ante lo que la portavoz expulsada ha respondido: “Pues no me voy a ir porque me lo tiene que pedir tres veces. Cumpla el reglamento por una vez“.

La negativa de la popular a marcharse ha recibido la contestación por parte Aznárez que, elevando la voz, ha exclamado :“¡Se acabó. Sale del pleno porque la he expulsado y soy la presidenta!”.

Tras el rifirrafe y un posterior receso que ha durado diez minutos, la presidenta de la cámara ha retomado la sesión señalando que, “como es año nuevo y ha habido felices fiestas, este es mi regalo a la señora Beltrán y no la voy a expulsar” .