Podemos acusa a Sánchez de “estar desaparecido”… en su primera rueda de prensa en tres semanas

La coportavoz de la Ejecutiva de Podemos y secretaria de Participación, Noelia Vera, ha criticado este miércoles que “el Pedro Sánchez” que ganó las primarias del PSOE hace siete meses, con un “programa que quería imitar”, a su juicio, el del partido morado, está “desaparecido”, y sólo presenta propuestas que son “papel mojado”, como la de crear un impuesto a la banca para costear las pensiones.

“Pedro Sánchez sabe que esa ley es papel mojado a menos que echemos a Rajoy de la Moncloa, a menos que plantee una moción de censura que ponga fin al Gobierno del PP“, ha asegurado Vera. Curiosamente, el partido morado acusa a Sánchez de “estar desaparecido” cuando su líder, Pablo Iglesias, tampoco aparece públicamente y ésta es la primera reunión de la Ejecutiva desde hace más de 20 días.

Según Vera, Sánchez “ha lanzado una cortina de humo” con su propuesta, “simulando ser muy duro con la banca, cuando sabe perfectamente que esa ley no va a tener efectos mientras no se ponga una moción de censura contra Rajoy”.

“Cortina de humo”

Dicha cortina de humo pretende, según Vera, distraer la atención de las comparecencias que esta semana están realizado algunos exministros socialistas como Pedro Solbes y Elena Salgado en la comisión de investigación del Congreso sobre la crisis financiera y el rescate bancario.

De este modo, la dirigente morada ha vuelto a poner sobre la mesa la exigencia de su partido de poner en marcha una moción de censura, al tiempo que ha vuelto a acusar a Sánchez de estar traicionando a sus bases e incumpliendo las promesas que les hizo en las primarias en las que recuperó el liderazgo del PSOE.

El Sánchez de las primarias, “disuelto”

“Pedro Sánchez tiene muchas cosas que plantearse”, ha señalado, antes de criticar que, al margen de presentar medidas que “se parecen mucho a las de Unidos Podemos”, “el Pedro Sánchez” que ganó las primarias hace siete meses ha quedado “absolutamente disuelto”.

“Yo no se dónde está Sánchez, aquel que decía que lo primero que iba a hacer iba a ser echar a Rajoy, no sabemos dónde está. ¿Qué ha pasado con ese Pedro Sánchez? Si aparece, nos pondremos muy contentos porque España no se merece seguir aguantando recortes y políticas de austeridad del PP”, ha enfatizado Vera, que ha comparecido, como es habitual, junto al secretario de Organización, Pablo Echenique.

Preguntados sobre el alejamiento de su secretario general, Pablo Iglesias, de la agenda pública —su última intervención fue el 19 de diciembre—, los coportavoces de la Ejecutiva, que tampoco se ha reunido desde entonces, han negado que su líder haya estado ausente.

“Tiene que ver con el hecho de que Podemos es un proyecto colectivo y a veces comparece Pablo, otras veces Noelia, otras veces yo…”, ha justificado Echenique. “No hay más misterio que ése”, ha señalado, después de que Vera detallase que durante todas las Navidades, Iglesias ha estado trabajando en el informe político que presentará en el Consejo Ciudadano Estatal que ha convocado para este sábado.