El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha publicado en su perfil en Instagram varias fotos en las que luce sus viajes y principales momentos personales de 2017. Destaca la expedición a las antípodas (Nueva Zelanda) en su luna de miel tras su boda.

En septiembre, en una sesión de la Escuela de Verano de IU junto a Pablo Iglesias, Garzón afirmó que a su generación “les vendieron que íbamos a vivir por que sus padres, pero la globalización ha tumbado ese relato”. “Vivimos peor”, zanjó.

Sin embargo, ese discurso habitual del argumentario de Izquierda Unida y de Unidos Podemos choca con la realidad. Garzón disfrutó de varias semanas de luna de miel tras casarse con su pareja en el continente de Oceanía.

“Terminando 2017. Pasamos por aquí, el monte Cook, en Nueva Zelanda”, escribe el político de IU en Instagram. “Para los más frikis, y un servidor se considera así, es también la montaña solitaria, Erebor, donde habita Smaug… Se ve mejor si suena Song of the lonely mountain de Neil Finn”, expresa Garzón.

Una luna de miel “convencional”

Tras volver de Nueva Zelanda, Garzón trató de atajar las críticas: “Me he casado de una forma absolutamente convencional, como hubiera hecho cualquier persona en este país”.

“Nos vendieron que íbamos a vivir mejor que nuestros padres, pero la globalización ha tumbado ese relato: vivimos peor” @agarzon #EscuelaIU pic.twitter.com/EWUF2u6g5G — Izquierda Unida (@iunida) September 15, 2017

“Hay momentos que se quedan mucho mejor en la retina o en la memoria que en la cámara de fotos. Y aún así salen estupendos. Esta foto fue hace unos meses pero es como si hubiera sido ayer”, recoge en otra publicación en esta misma red social Garzón en la que aparece posando su ya esposa.

Siguiendo con el balance de 2017, el político de ideología comunista afirmó: “Este año 2017 se cierra con muchas tareas pendientes. Hay un país y un mundo que cambiar. Y aunque a veces la lucha sea difícil, no podemos ni rendirnos ni tampoco dejar de ser felices. Por eso, gracias a todas las personas que me habéis acompañado este año. Y gracias especialmente a Anna, quien consigue cada día que sonría de plena felicidad y quien me da aun más fuerzas para luchar por un mundo mejor. ¡Feliz año nuevo!

Salud, Amor y Rebeldía, Salud y República!”.

“Que bien viven los comunistas estos”, “Tan comunista que eres y bien que viajas a NZ” o “No se lo monta nada mal, ¿eh?” son alguno de los comentarios que recibe a su publicación.