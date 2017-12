El ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, sigue sin dar pistas sobre cual será su futuro más inmediato.

El juez Pablo Llarena espera poder sentarlo en el banquillo del Tribunal Supremo, a fin de tomarle declaración por los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos, que sumarían hasta 30 años de cárcel.

Una vez consiga escuchar su versión, Llarena tendrá que decidir si toma contra él medidas cautelares, como ya hizo la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, contra el resto de miembros del gobierno catalán o la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

El próximo viernes, Llarena debe resolver si concede al ex vicepresidente Oriol Junqueras la libertad provisional previo el pago de una fianza-que, según fuentes jurídicas, sería elevada-y este movimiento es el que espera Puigdemont para decidir qué hace en los próximos días.

Según el entorno del ex presidente, si Junqueras saliese en libertad, Puigdemont se plantearía volver a España voluntariamente, consciente que al pisar suelo español sería inmediatamente detenido y trasladado al Tribunal Supremo.

Allí debería dar su versión de los hechos que se le imputan y dejar en manos de Llarena su futuro procesal, que según fuentes cercanas a la investigación, sería una prisión provisional con una fianza elevada, a fin de que pueda tomar posesión del escaño y ser investido presidente en el caso de que los independentistas lleguen a un acuerdo.

De no regresar, y como ya avanzó hace unas semanas OKDIARIO, Llarena se replantea reactivar la orden europea y internacional de detención, en este caso, mejor argumentada que la que en su día redactó la juez Lamela, para facilitar así su extradición a España por los delitos que le quiere imputar el tribunal español.

Como explicó este periódico, Llarena dio un voto de confianza a Puigdemont y los cuatro ex consejeros huidos en Bélgica- Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí- argumentando en su auto de revocación de la orden internacional y europea de detención, que todos ellos habían manifestado su intención de volver a España, pasadas las elecciones del 21 de diciembre, para ocupar un escaño en el Parlament de Cataluña a través de las dos candidaturas de las qué son candidatos. No obstante, si esto no sucede, esa orden se podría reactivar con el fin de poder sentarlos ante la justicia española.

El futuro de Puigdemont es aún una incógnita. Son muchas las voces que pesan estos días sobre qué debería hacer. Y la mayor presión viene de ERC: los republicanos están tensando la cuerda para facilitar su retorno a cambio de la investidura, con la amenaza de presentar a Junqueras como candidato, opción qué contaría con el apoyo de la CUP y probablemente Catalunya en Comú.