Los golpistas Puigdemont y Turull aprovechan las navidades para viajar con sus familias

El ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, abandonará en las próximas horas y durante unos días su refugio en Bélgica -donde llegó el pasado 30 de octubre huyendo de la Justicia española- para celebrar las fiestas navideñas junto a la familia de su esposa, Marcela Topor, que reside en el municipio de Vaslui, en Rumania. La cancelación de la orden internacional de detención que pesaba sobre su persona, le permite a Puigdemont viajar por donde quiera, excepto por España, sin temor a ser detenido.

El ex presidente se ha desplazado hasta Rumanía junto a Marcela y sus dos hijas, Magalí y María. En esta ciudad de poco más de 55.000 habitantes, situada en la región histórica de Moldavia, Puigdemont pretende pasar desapercibido y descansar unos días junto a su familia política, mientras en Cataluña su equipo negocia su posible investidura con la candidatura de ERC.

Algunas fuentes aseguraban que Marta Rovira viajaría estos días hasta Bruselas para negociar directamente com Puigdemont, un encuentro que, por el momento, niegan fuentes del entorno del ex presidente.

Si ese acuerdo se produjese, Puigdemont debería regresar a España,donde aún está en vigor la orden de detención, lo que obligaría a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado a detenerlo de forma inmediata.

El ex presidente- que cumple los 55 años este mismo viernes, justo cuando hace dos meses que partió a Bélgica para no comparecer ante la magistrada de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela– trabaja durante estos días con sus letrados sobre la posibilidad de volver o no a España, a sabiendas que la detención será inmediata. También se explora la posibilidad de ser investido a distancia, fórmula que el reglamento del Parlament ni facilita ni impide.

Turull, en el Pirineo catalán

Por su parte, el ex consejero de la Presidencia, Jordi Turull, también aprovecha estos días para viajar con la familia. En su caso, al haberle sido retirado el pasaporte, el destino de vacaciones será el Pirineo catalán. Según confirmó él mismo a OKDIARIO, permanecerá de vacaciones desde este viernes y hasta el 2 de enero, en compañía también de su esposa y sus dos hijas. El mismo Turull admitía a este diario que “es la primera ocasión que pueden hacer planes juntos desde que salió de prisión, por culpa de la campaña electoral”.

A la vuelta, Turull en Barcelona y Puigdemont donde quiera que vaya, tendrán que ponerse las pilas si quieren llegar a un acuerdo de investidura. De no lograrlo, el adelanto electoral puede ser una realidad.

La foto misteriosa

Este jueves, a última hora, Puigdemont colgó en su cuenta de Instagram una foto misteriosa, en la que se podía ver el bosque de La Devesa de Gerona, con un plano cenital de los árboles, en uno de los cuales había un mapa de España serigrafiado en el tronco.

La foto la acompañaba con un texto de Robert Kennedy, donde decía que “sabemos que si a un solo hombre le tocan sus derechos, los derechos de todos están en peligro”.

Hay que recordar que no es la primera vez que el ex presidente catalán intenta ‘jugar al despiste’ con las fotos, precisamente, justo antes de emprender un viaje. Ya ocurrió el pasado 30 de octubre, cuando subió una imagen del interior del Palau, haciendo ver que, pese a la aplicación del artículo 155 en Cataluña, había acudido a su despacho. En realidad, por entonces, se encontraba ya de camino a Bélgica.

Posible mensaje de Año Nuevo

Además, antes de sus vacaciones en familia, Puigdemont podría haber dejado grabado un mensaje de año nuevo en Bruselas, para emitir a través de las redes sociales durante este fin de semana.

Durante su época como presidente, el mensaje lo ha emitido TV3. Ahora, sin esta posibilidad, fuentes de su entorno no descartan que se emita un mensaje con alto contenido político grabado desde su refugio belga.