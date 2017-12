Una empresaria de guarderías denuncia haber sido “estafada y traicionada” por la esposa de González

En el recurso, la defensa de Carmen Pazos que dirige el letrado Enrique de Santiago sostiene que la empresaria “se ha sentido estafada de forma clara, pues ella efectúa una disposición patrimonial a favor de terceros de los que hay indicios de que pretendía traicionarla y abandonarla al poco tiempo de haber efectuado dicha disposición, pues formaban parte de un engaño que podría haber dado al traste con toda su empresa, pues ella confió en la aportación de fondos, activos y desarrollos posteriores que no sólo no se han visto realizados, sino que existen indicios de que no se iban a producir, pero de todo ello es ella la perjudicada y no la responsable”.

El escrito se fundamenta en la necesidad de evitar “consecuencias y daños colaterales” a terceros, concretamente a la empresa Mis Pollitos, no sometida al procedimiento, que, con un mantenimiento procesal de investigado/imputado de su administradora, “se producen de forma innecesaria pero real, cruel y efectiva”. La defensa de Pazos señala que en la causa ya se conocen las investigaciones que se están llevando a efecto sin que ninguna de forma directa, personal o limitada a la acción de la empresaria, “esté en curso, de forma que nada nuevo se puede aportar a la causa que sirva de incriminación de esta, pero sí se le está imponiendo un censo que está asfixiando a empresas que no se encuentran, ni se han encontrado, en proceso de investigación”.