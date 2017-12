Zoido: “No creo que el nuevo Govern se atreva a otro desafío porque el 155 marca un antes y un después”

El ministro Zoido no cree que el nuevo Govern salido de las elecciones del 21-D vaya a volver por la senda del golpismo. “No creo que se vuelva a la tendencia a la inconstitucionalidad. El 155 ha marcado un antes y un después y creo que todo el mundo ya es consciente de que no todo cabe en política”, afirma el ministro del Interior en una entrevista a OKDIARIO. “Ha sido muy positivo que el Estado derecho haya funcionado y que la Justicia haya actuado”, añade.

Juan Ignacio Zoido confía en que las cosas se vayan tranquilizando y en que la Justicia vaya haciendo su trabajo sin intromisiones: “La justicia no va con los tiempos políticos, pero al final llegará. Lo que pasó no volverá pasar”, porque, según él, el estado de derecho prevalece y eso irá calando en Cataluña tras la aplicación del 155. “En España vivimos en un estado derecho para lo que a unos puede favorecer y para lo que a otros puede perjudicar. Ese estado de derecho es el que permite que algunos estando imputados, presos o fugados, puedan presentarse a unas elecciones. Y ese mismo estado de derecho y esa justicia son los que determinan si al final son culpables o no”.

El ministro no es crítico con el papel del Gobierno de aplicar un 155 light y de convocar elecciones autonómicas lo antes posible. “Sinceramente creo que si se hubiesen celebrado las elecciones más allá del 21 de diciembre también se hubiese criticado al gobierno. Se hubiese tomado la decisión que se hubiese tomado, estoy convencido de que se hubiese criticado por una o por otra cosa”. Es más, el ministro tiene palabras de elogio para Rajoy: “Tenemos que ser conscientes de que el artículo 155, que no se había aplicado nunca hasta ahora, se ha aplicado por primera vez por el presidente Rajoy, con el apoyo del Partido Socialista y Ciudadanos”. Y recuerda las limitaciones de esta aplicación: “Con un apoyo para aplicarlo de forma moderada, prudente, proporcional, y creo que la aplicación lo que pretendía era recuperar la normalidad, recuperar la vigencia de la Constitución en el funcionamiento de todas las instituciones Y eso se ha conseguido inmediatamente. Coincido plenamente con el presidente en haberlo realizado lo antes posible y no creo que hubiese variado el resultado de haberlo realizado de otra manera”.

Porque, según él, “lo importante era demostrar que no había nada de intervencionismo y sí de intentar recuperar la normalidad democrática y que no se puede vivir fuera de la Constitución ni al margen de la ley”.

Zoido considera desmedidas las críticas tras el 21-D a la gestión del Gobierno en Cataluña. “Estoy convencido de que a medio plazo se podrá valorar con una opinión mejor la decisión que tomó el presidente, con la prudencia con que lo hizo”.