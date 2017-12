Izquierda Unida se sumó esta Nochebuena a la iniciativa #VenirseArriba en protesta por el discurso del Rey. La propuesta, que consistía en colocar una foto de Felipe VI como perfil en las redes sociales, pero al revés, ha tenido una escasa repercusión.

“Dale la vuelta a la realidad y enchúfate a la ilusión. Porque estas Navidades nos venimos arriba. Òlvidate (sic) de la sangre azul. Mejor venirse arriba con la sangre fucsia y el humor invencible de la gente común. Démoles (sic) la vuelta a todo. En 2018 hay que #VeniseArriba(sic)”, decía en la propuesta, difundida por la organización República3.

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, publicó dos ‘tuits’ en los que critica al monarca y aprovecha para recordar la condena a Iñaki Urdangarín.

Porque hay muchas familias pasándolo mal. Pero ninguna tan mal como la Borbón, con quien la justicia siempre ha sido inflexible y cruel. Ahí está Urdangarin, llorando por las esquinas por todo lo que ha robado. No sé, con tanta gente en prisión… hoy me he acordado de él.

— Alberto Garzón (@agarzon) December 24, 2017