La incertidumbre en las encuestas sobre lo que pueda ocurrir en las elecciones de este jueves está provocando un ataque de pánico entre el independentismo.

El nerviosismo se evidencia en los ataques que, en plena jornada de reflexión, se han recrudecido contra los partidos constitucionalistas.

Es el caso del polémico ‘tuit’ del dirigente de ERC, Antoni Castellà, número seis en la lista de los republicanos por Barcelona, en el que ha comparado a los catalanes favorables a la ‘tercera vía’ con los judíos que votaron al nazismo en la Alemania de los años 30.

“A los catalanes de la tercera vía: algunos judíos alemanes votaron tal como querían los líderes nazis, con la esperanza de que este gesto de supuesta libertad los vinculara de nuevo al sistema. Una esperanza en vano, ha escrito en Twitter.

Als Catalans de la tercera via : Alguns jueus alemanys van votar tal com volien que ho fessin els líders nazis, amb l’esperança que aquest gest de suposada lleialtat els vinculés de nou al sistema. Va ser una esperança en va. — Antoni Castellà #SÍ (@CastellaToni) December 19, 2017

El mensaje ha provocado una oleada de críticas en la red social, en las que, entre otras, se insta al político a “deja de decir animaladas” o le sitúan como “discípulo de Goebbels”.

Quina manera tan irresponsable i perillosa de banalitzar la història. — Lluís Foix (@llfoix) December 20, 2017

Per moltes recomanacions que t'hagi fet una persona en concret, un ha d'utilitzar també el sentit comú i la sensibilitat. I al teu tuit li falten les dues coses, te les recomano pel pròxim cop que escriguis un tuit. — polifacètic 🎗 (@polifaceticjat) December 20, 2017

Altres no sé, ara vosté com deixeble de Goebbels tindria premi. — Ni una menys. MX 🎗 (@Estacadebares) December 20, 2017

Por su parte, la candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha sufrido un altercado en las calles de Barcelona, al ser insultada por parte de un grupo de personas que la esperaba en el exterior de un comercio en el que realizaba unas compras.

La candidata ha recibido insultos de “cerda” y “fascista” al salir del establecimiento, acompañada por su marido. “Fuera Ciudadanos de Cataluña”, le gritó otro de los radicales.

Insultan a @InesArrimadas y a su marido durante el paseo de la jornada de reflexión. Gritos de “Cerda” o “fascista”. Intolerable. @A3Noticias pic.twitter.com/aI26Z4wE47 — David Cifuentes (@DavidCifuu) December 20, 2017

El hecho ha merecido la censura de muchos internautas en las redes sociales, y el líder del partido, Albert Rivera, no ha dudado en mostrarle públicamente su apoyo. “Ladran, luego cabalgamos”, ha escrito.

Mucho ánimo @InesArrimadas , pronto sustituiremos los insultos y amenazas por respeto y convivencia. 'Ladran, luego cabalgamos'. https://t.co/n8sE3xIJje — Albert Rivera (@Albert_Rivera) December 20, 2017

Voto cedido

El miedo a perder las elecciones se demuestra en otras curiosas iniciativas que el frente independentista ha puesto en marcha en los últimos días. Un ejemplo es ‘Vota por mí’, una plataforma online para poner en contacto a personas que no tuvieran pensado votar el 21D con otras, todas secesionistas, que no pueden hacerlo. La propuesta, que se salta el secreto de voto, ha sido, sin embargo, un absoluto fracaso al constatar la falta de personas dispuestas a ceder el voto.

(1) Bon dia! Som conscients de les situacions que esteu passant cada un de vosaltres i res ens faria mes feliços que poder-vos satisfer a tots. Tot i que ens ha sigut molt difícil trobar a gent que vulgui cedir el seu vot, us hem pogut emparellar a … — Vota x mi (@Votaxmi21D) December 20, 2017

(2) .. uns quants. Seguirem assignant els vots que ens arribin, però repeteixo, ens en arriben molt pocs, així que les peticions que ens arribin avui de gent que demana el vot, sentint-ho molt, és molt possible que no puguin ser solucionades. Molta sort a tots!!! — Vota x mi (@Votaxmi21D) December 20, 2017

A la iniciativa se habían apuntado sobre todo catalanes residentes en el exterior, e incluso extranjeros que pretendían votar, sin aclarar si estaban empadronados en Cataluña.

No podré venir a votar el #21D. Per això, demano si us plau a algun o alguna votant de les comarques de Lleida, i encara millor de Benavent de Segrià, que no tingués pensat votar o no votar @JuntsXCat, que em cedeixi el seu vot 🙏 GRÀCIES! pic.twitter.com/jhnYIWvfgf — Joan Maria Piqué ‏ن (@joanmariapique) December 19, 2017

El propio jefe de campaña de Carles Puigdemont, Joan María Piqué, se ha apuntado también al voto cedido y ha publicado un mensaje en Twitter en el que pide “a algún o alguna votante de las comarcas de Lérida o aún mejor de Benavent de Segrià que no tengan pensado votar o no votar por Junts per Catalunya” que le cedan su voto.

El mismo sistema utilizarán el expresidente catalán y el exconseller de Sanidad Toni Comín, que se encuentra con él en Bélgica.

Servidors, estem a menys de 2 dies dels resultats. Pensem com podem ser més útils. Si ens podem agafar hores d'assumptes personals, per ajudar a reflexionar a qui li calgui, per acompanyar persones a votar, per fer d'apoderats, pel que sigui!

Servim i defensem les institucions! pic.twitter.com/UAnAY93if9 — ServidorsCAT (@ServidorsCat) December 19, 2017

Funcionarios y cargos independentistas de la Generalitat han promovido también el absentismo laboral este miércoles y jueves para “ayudar a reflexionar, acompañar a personas a votar, hacer de apoderados…”.

También se anima a los votantes secesionistas a llevar un lazo o prenda amarilla en el momento de ir a votar, pese a las dudas de si ello podría anular el voto. La Junta Electoral ya advirtió de que los apoderados, interventores y miembros de las mesas electorales no podrán hacerlo, al considerarlo propaganda electoral.

La ley electoral establece, en su artículo 93, que “ni en los locales de las Secciones ni en las inmediaciones de los mismos se podrá realizar propaganda electoral de ningún género. Tampoco podrán formarse grupos susceptibles de entorpecer, de cualquier manera que sea, el acceso a los locales, ni se admitirá la presencia en las proximidades de quien o quienes puedan dificultar o coaccionar el libre ejercicio del derecho de voto”, lo que deja la puerta abierta a una prohibición que, en cualquier caso, corresponderá al presidente de la Mesa.

Y a ello se añade que el propio Puigdemont se haya saltado la ley electoral con un audio, difundido mediante mensajería instantánea, en el que pide explícitamente el voto para su candidatura en los comicios de este jueves, como informa OKDIARIO.